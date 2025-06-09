快訊

新竹升學太競爭「會考成績竟這樣問」 家長苦：5A才能存活

獨家／又見仙人指路 台積電盤後追價意願強、驚爆1,090元

首颱蝴蝶受關注...熱帶低氣壓最快明形成 這日起因外圍雲系全台降雨增加

法庭直播引熱議 中華人權協會籲：審慎評估、不宜冒進

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導
中華人權協會認為法庭直播應審慎評估，不宜冒進，尤其應重視隱私權保障。圖／中華人權協會提供
中華人權協會認為法庭直播應審慎評估，不宜冒進，尤其應重視隱私權保障。圖／中華人權協會提供

民眾黨立委黃國昌等人提出法院組織法部分條文修正草案，推動「法庭直播」，不僅法界團體發聲力阻，中華人權協會今發聲明表示，法庭直播應審慎評估，不宜冒進，尤其應重視隱私權保障。

黃國昌認為司法權是國家權力的一環，應受公眾監督，且7成5民眾支持重大矚目案件法庭直播，而會持續推動。女法官協會、法官協會、檢察官改革團體「劍青檢改」反對，民間司法改革基金會、婦女新知、台灣刑事法學會等團體也籲緩議，台灣法醫學會、中華民國法醫師公會昨也紛紛表態持反對意見。

中華人權協會指出，近日媒體報導，有關法庭直播制度，似引起各界爭論，協會基於兼顧人權與隱私等角度，提供兩點意見，供立法、司法等機關，以及各界參考。

協會表示，法庭活動一經直播，可能會造成當事人及司法人員等個資與隱私遭無限期揭露、散播，難以確保不會對訴訟參與者的隱私權造成侵害，甚至淪為公審與網路霸凌對象，此與憲法保障人性尊嚴目的，容易產生衝突，應審慎評估其所可能衍生的負面效應。

聲明指出，法庭直播可能導致證人噤聲、被害人退縮，影響證據呈現與事實發現，進而衝擊公平審判原則，我國民情與歐美有諸多差異，縱使在美國各州，也對法庭直播仍有諸多爭議，我國民情是否合適為之，容有討論空間。

協會表示，如果目的是職業法官認事用法應符合一般論理法則，並應考量國民法感情，以避免恐龍法官之譏，則問題為現在已上路的國民法官制度是否可考慮擴大適用範圍？也非法庭直播與否所能處理。

黃國昌 隱私權 直播 司法改革 人權

延伸閱讀

黃國昌提法庭直播 檢察官協會：定義不明、文義不明、語焉不詳

影／批卓榮泰「輪迴說」 黃國昌：像幫派的幫主

黃國昌、葉元之合體視察教育 校園設施差異大 盼改善學習環境

批民進黨民主倒退 黃國昌：將動員反制惡罷

相關新聞

「黨外在野大聯盟」11日成立！蕭旭岑、館長、郭正亮等入列…名單曝光

前立委郭正亮、鄭麗文、中研院院士陳培哲、馬英九基金會執行長蕭旭岑、網紅「館長」陳之漢、北一女教師區桂芝等人，將於6月11...

萬海「旺春輪」爆炸起火…2台籍船員下落不明 外交部：已洽印度搜救

萬海營運的WAN HAI 503旺春輪在印度西岸航行期間，船上發現濃煙並通報失火，傳2名台灣船員下落不明；我外交部表示，...

前駐關島處長涉詐租補、弄丟公物 監院彈劾送懲戒法院

駐關島台北經濟文化辦事處前處長陳盈連於駐洛杉磯期間，涉訛詐房租補助費；又於駐關島期間未確實督導管理公有財物，導致諸多公有...

落實2028無煤中火 中市府：中火應逐年實施減煤

落實2028無煤中火目標，台中市環保局今表示，為維護市民健康，市府要求中火不只承諾10年後達成減煤目標，而應逐年實施減煤...

鄉長、課長性騷職員…監院糾正宜蘭南澳公所 並要縣府檢討

宜蘭縣南澳鄉公所發生鄉長、前課長對公所人員性騷事件，監察院通過監委紀惠容、高涌誠調查報告，籲請行政院針對民選地方行政首長...

賴政府人事異動！政院證實政委史哲將出任高鐵董事長「人事案核定」

賴政府再有人事異動。鐵道圈近日盛傳文化部前部長、行政院政務委員史哲將轉任高鐵董事長，政院人士今晚證實，此人事案已經行政院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。