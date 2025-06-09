法庭直播引熱議 中華人權協會籲：審慎評估、不宜冒進

民眾黨立委黃國昌等人提出法院組織法部分條文修正草案，推動「法庭直播」，不僅法界團體發聲力阻，中華人權協會今發聲明表示，法庭直播應審慎評估，不宜冒進，尤其應重視隱私權保障。

黃國昌認為司法權是國家權力的一環，應受公眾監督，且7成5民眾支持重大矚目案件法庭直播，而會持續推動。女法官協會、法官協會、檢察官改革團體「劍青檢改」反對，民間司法改革基金會、婦女新知、台灣刑事法學會等團體也籲緩議，台灣法醫學會、中華民國法醫師公會昨也紛紛表態持反對意見。

中華人權協會指出，近日媒體報導，有關法庭直播制度，似引起各界爭論，協會基於兼顧人權與隱私等角度，提供兩點意見，供立法、司法等機關，以及各界參考。

協會表示，法庭活動一經直播，可能會造成當事人及司法人員等個資與隱私遭無限期揭露、散播，難以確保不會對訴訟參與者的隱私權造成侵害，甚至淪為公審與網路霸凌對象，此與憲法保障人性尊嚴目的，容易產生衝突，應審慎評估其所可能衍生的負面效應。

聲明指出，法庭直播可能導致證人噤聲、被害人退縮，影響證據呈現與事實發現，進而衝擊公平審判原則，我國民情與歐美有諸多差異，縱使在美國各州，也對法庭直播仍有諸多爭議，我國民情是否合適為之，容有討論空間。

協會表示，如果目的是職業法官認事用法應符合一般論理法則，並應考量國民法感情，以避免恐龍法官之譏，則問題為現在已上路的國民法官制度是否可考慮擴大適用範圍？也非法庭直播與否所能處理。