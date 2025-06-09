林佳龍午宴法國議員團 讚台法在價值外交理念契合

外交部長林佳龍今天午宴歡迎法國國民議會友台小組主席巴緹斯黛，他於社群媒體表示，台法在價值外交上理念契合，樂見雙方在高科技、經貿、文化等各領域深化合作共榮。巴緹斯黛則說，將持續率領小組堅定挺台，這符合法國所捍衛的價值及全球共同利益。

外交部長林佳龍今天午宴歡迎法國國民議會友台小組主席巴緹斯黛（Marie-Noëlle Battistel，另譯：帕媞斯黛）訪團，他在臉書發文以「台灣的老朋友」稱呼巴緹斯黛，並提及與巴緹斯黛都認為，民主陣營應更堅定團結，共同守護彼此珍視的價值。

林佳龍說，台法不僅在價值外交上理念契合，近期鴻海宣布將與法國國防產業大廠泰雷茲（Thales）等設立合資公司，投入半導體先進封裝領域。樂見雙方在高科技及經貿領域深化合作，為彼此共創繁榮，也期待成功經驗拓展到文化、教育等層面。

外交部晚間透過新聞稿表示，林佳龍於午宴時祝賀巴緹斯黛於今年初當選友台小組主席，並感謝法國國會長期不分黨派堅定支持台灣，包括2021年壓倒性通過決議案支持台灣的國際參與，2023年通過「7年建軍法案」支持台海自由航行，以及今年5月熱烈響應連署致函世界衛生組織幹事長支持台灣推案等。

林佳龍指出，歐洲對台灣的支持至關重要；台法關係持續成長茁壯，兩國在關鍵科技領域及創新產業深具合作潛力，期盼雙方未來透過更緊密的交流及合作，共同為全球繁榮發展貢獻心力。

巴緹斯黛致詞說，對出任國民議會友台小組主席深感榮幸，強調將持續率領小組堅定支持台灣，此亦符合法國所捍衛的價值及全球共同利益。中國對台威脅壓迫行徑對全球造成廣泛影響，呼籲民主國家應共同支持台灣。另認為台灣參與國際組織至關重要，深信透過台灣分享相關領域的成功經驗，將使全體國際社會獲益。

外交部表示，此訪團是繼今年5月前公職部長暨法國國民議會友台小組議員卡斯巴里昂（GuillaumeKasbarian，另譯：卡巴揚）組團來訪後，第2個來自法國國民議會的訪團。林佳龍午宴也邀請台灣科技大學資訊工程學系教授李漢銘及台灣民主實驗室執行長吳銘軒出席，與訪團就台法共同應處外國勢力運用人工智慧（AI）進行資訊操弄等議題進行交流。