蔡英文、蘇貞昌信任「這律師」 曾獲邀大法官都婉拒

前政委羅秉成近日從政壇返回律師界，開設「多羅法律事務所」。民進黨團總召柯建銘8日表示，他特別前去新竹參加開幕茶會，並且羅秉成深獲前總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌的信任；羅秉成離職前，蔡英文、蘇貞昌曾慰留、盼羅出任大法官，但羅皆婉拒。

柯建銘表示，下午他趕回新竹參加昔日戰友，前政委羅秉成，重回律師界所開取名非常有巧思之「多羅法律事務所」開幕茶會。

柯建銘說，當天下午兩點鐘不到，現場擠滿羅秉成昔日好友、同事，尤其蔡英文及蘇貞昌最為醒目。那兩位都是羅秉成昔日長官，且為最親密的「執政鐵三角」。他們三人讓整個國家運作非常有效率，羅秉成兄居功厥偉，非內行人不得而知。

柯建銘提到，他與羅秉成相遇、相知34年了，這次以「感謝及祝福」的心情來參加「多羅法律事務所」開幕茶會，與有榮焉。取名多羅，原意乃羅秉成夫婦、兒子、女兒4人都是法律人，皆為律師。另多羅在佛語指「有學問的國家護法者」，他認為，用在羅秉成身上再貼切不過。

柯建銘回顧道，33年前，1992年國會全面改選，他代表民進黨在故鄉新竹參選，那時候沒有中央助選團，唯一名嘴就是羅秉成。羅每場演講會必到，講話中氣十足、條理清楚、又敢攻擊對手、全場風靡，有新竹第一名嘴之稱。

柯建銘認為，造化弄人，繞了一圈，羅關閉律師事務所，到行政院當政務委員，他們兩位老戰友又合體了。行政院所有重大法案或司法院會銜法案，羅負責與他對口、溝通。羅是蘇貞昌、蔡英文最信任的人，三位同是台大法律系畢業，語言相通、邏輯一致，顧自然形成「執政鐵三角」。

他說，那幾年是民進黨執政通過最多法案的黃金年代，建立不少典章制度。因為兩人是老戰友，所有法案羅負責與黨團對口、說明、溝通，有時一星期數次，一天數次，沒有周末，他們兩人隨時熱線，也常在清晨或深夜討論法案，這也是他這一生學習最多的時刻，故稱羅秉成為「良師益友」。

柯建銘表示，蔡英文執政期間，每周重大會議，最常聽到蔡英文、蘇貞昌的話是「那這件事就交給羅政委去做！」羅秉成離職前，他與之討論6小時之「打詐四法」，是最後成績單，由蔡英文拍板定案。此外，當時經蔡英文、蘇貞昌慰留或任大法官，羅秉成皆婉拒。