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反擊民進黨指認知作戰 國民黨酸全黨護航沈伯洋父：雙標到自己都混亂？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨表示，不反對任何正常的交流，反而是民進黨一直抹黑、抹紅，把任何不合自己意的人事物貼上中共同路人的標籤，害得人心惶惶，甚至連街上的無辜民眾都要被拍、被出征，結果仇恨打中自己還雙標護航？圖／國民黨提供
國民黨表示，不反對任何正常的交流，反而是民進黨一直抹黑、抹紅，把任何不合自己意的人事物貼上中共同路人的標籤，害得人心惶惶，甚至連街上的無辜民眾都要被拍、被出征，結果仇恨打中自己還雙標護航？圖／國民黨提供

國民黨國政基金會副執行長凌濤今舉行記者會揭露，民進黨立委沈伯洋父親公司以「中國台灣」名義向中國申請出口許可，大賺人民幣。民進黨批評國共紅媒認知作戰一條龍。國民黨反擊，標準是民進黨立的，出征是民進黨在出的，護航也是民進黨在護航？

國民黨表示，民進黨指稱中共網軍造謠一條龍，過去沈伯洋聲稱中共網軍造謠家族在中國大陸經商是在洗產地，國民黨必須嚴正幫民進黨澄清，絕對不是洗產地，沈伯洋父親可是直接註冊「中國台灣」的台商

國民黨酸，民進黨全黨護航「中國熊」有多賣力？包括民進黨發言人吳崢稱「是中國廠商賺走了沈爸爸的錢」陸委會副主委梁文傑說「沈伯洋父親的公司其實是一個貿易公司，向大陸廠商採購，賣到厄瓜多，所以實際上是讓大陸廠商賺錢。」

民進黨團幹事長吳思瑤今表示，「沈伯洋父親經營的企業，跟世界數十個國家都有貿易的往來，不是只有跟中國，所以這是非常正常的貿易行為。」民進黨不分區立法委員郭昱晴說「沈家的角色其實非常清楚，是幫別人、別的國家，尤其是中南美的國家買東西。」、「沈家他們自從國際貿易出身，已經做了很久了...那並不是在幫中國，也不是說從中國這邊賺什麼紅錢。」

國民黨批評，想當初，沈伯洋直指「所有交流都是統戰的一部分」、說台商是「第五縱隊」，說得冠冕堂皇，今天被爆出父親是台商，還要吳思瑤出來洗地，說：「台商無罪。台商不需要被污名化，也不是因為在中國經商就應當貼上什麼樣的標籤。」與其向社會喊話，這些話怎麼不向為台商貼上標籤的沈伯洋說？

國民黨表示，不反對任何正常的交流，反而是民進黨一直抹黑、抹紅，把任何不合自己意的人事物貼上中共同路人的標籤，害得人心惶惶，甚至連街上的無辜民眾都要被拍、被出征，結果仇恨打中自己還雙標護航？

國民黨呼籲民進黨停止意識形態治國，停止用意識形態分裂國家，更該停止雙標，而不是當仇恨迴力鏢打中自己時才開始反思自己無腦貼標籤的暴行。

沈伯洋 民進黨 國民黨 台商 凌濤

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