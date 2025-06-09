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前駐關島處長涉詐租補、弄丟公物 監院彈劾送懲戒法院

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
監察院。圖／聯合報系資料照片
監察院。圖／聯合報系資料照片

關島台北經濟文化辦事處前處長陳盈連於駐洛杉磯期間，涉訛詐房租補助費；又於駐關島期間未確實督導管理公有財物，導致諸多公有財物下落不明。監察院於6月2日，由12位審查委員全數審查通過監察委員蔡崇義、張菊芳所提彈劾案，全案移送懲戒法院審理。

監察院指出，被彈劾人陳盈連於駐洛杉磯台北經濟文化辦事處期間，涉嫌訛詐房租補助費；另外，她未確實督導所屬辦理駐關島辦事處之財產、物品管理事宜，違失情節重大。

監察院說明，陳盈連於駐洛杉磯台北經濟文化辦事處期間已有自購住宅，卻仍以虛構租約訛詐基本數以外的房租補助費；擔任駐關島台北經濟文化辦事處長期間，先業務分配名實不符，未確實督導所屬辦理財產、物品之登帳、盤點與報廢，造成該處諸多公有財產、物品，下落不明。

監察院公布該彈劾案文表示，陳盈連在派駐洛杉磯代表處期間，自是日起至105年8月31日止，多次持不實租約，向外交部申領超出基本數之房租補助費，合計溢領10萬4427.61美元，若非遭人舉發，無意歸還溢領金額，訛詐國家財產。駐關島處期間，計有11件財產及79件非消耗物品迄今下落不明，嚴重損及正確公有財產管理，更造成公有財產物品之重大損失，合計金額約2萬5485美元。

彈劾案文顯示，陳盈連所為核有嚴重違誤、情節重大，違反公務員服務法第1條、第6條事證明確，有公務員懲戒法第2條第1款執行職務之違法失職行為，而有懲戒之必要，因此依法提案彈劾，移送懲戒法院審理。

關島 財產 監察院 洛杉磯

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