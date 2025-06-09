落實2028無煤中火 中市府：中火應逐年實施減煤

落實2028無煤中火目標，台中市環保局今表示，為維護市民健康，市府要求中火不只承諾10年後達成減煤目標，而應逐年實施減煤，明訂各年度的溫室氣體及污染物減量期程，希望各界共同為空氣品質的改善繼續努力。

環保局說，針對中火減煤減污成效，市府並未抹滅，但中火減煤減污預計進度與市民期待仍有落差。過去，市府為改善空氣品質，透過加嚴標準及成立專案小組強力稽查等管制策略，促使中火進行空污設備改善及自2019年起大減全廠用煤量逾300萬噸。2018年台中PM2.5年均值約18.8微克，經過多年努力，去年已降至約13.9微克，優於全國平均。另在市府強烈監督與要求下，中火用煤量從2019年大幅削減333萬噸，113年再減至1208萬噸，顯示近年台中市空氣品質已有逐步改善。

不過，減煤成效與市民期待仍有差距，依環境部公告的新國家空氣品質標準，今年起PM2.5年平均值將由15微克加嚴到12微克，市府也面臨巨大空品改善壓力。經統計，去年度中火硫氧化物排放量約為3044.14公噸，占全市占比約54.4%，為維護市民健康，仍將持續督促台電加速能源轉型，以期落實立院所通過2028無煤中火的目標。

環保局呼籲，台電應立即正視減煤行動，明訂逐年的溫室氣體及污染物減量期程，而非訂於10年後才一次性達成減煤目標。市府未來仍將持續透過加嚴排放標準、加強稽查等管制手段減少中火生煤使用量，才能有效改善台中空氣品質並達成減污減碳目標。