快訊

影／要價近600萬...開客戶英國復古車保養 業務打滑連撞2車

萬海貨輪貨櫃海上爆炸！4船員失蹤「含2台灣人」 公司重訊回應了

捲富商小三疑雲 Dora遭球團冷凍？樂天直球回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

落實2028無煤中火 中市府：中火應逐年實施減煤

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
落實2028無煤中火目標，台中市環保局今表示，為維護市民健康，市府要求中火不只承諾10年後達成減煤目標，而應逐年實施減煤。圖／取自台電網站
落實2028無煤中火目標，台中市環保局今表示，為維護市民健康，市府要求中火不只承諾10年後達成減煤目標，而應逐年實施減煤。圖／取自台電網站

落實2028無煤中火目標，台中市環保局今表示，為維護市民健康，市府要求中火不只承諾10年後達成減煤目標，而應逐年實施減煤，明訂各年度的溫室氣體及污染物減量期程，希望各界共同為空氣品質的改善繼續努力。

環保局說，針對中火減煤減污成效，市府並未抹滅，但中火減煤減污預計進度與市民期待仍有落差。過去，市府為改善空氣品質，透過加嚴標準及成立專案小組強力稽查等管制策略，促使中火進行空污設備改善及自2019年起大減全廠用煤量逾300萬噸。2018年台中PM2.5年均值約18.8微克，經過多年努力，去年已降至約13.9微克，優於全國平均。另在市府強烈監督與要求下，中火用煤量從2019年大幅削減333萬噸，113年再減至1208萬噸，顯示近年台中市空氣品質已有逐步改善。

不過，減煤成效與市民期待仍有差距，依環境部公告的新國家空氣品質標準，今年起PM2.5年平均值將由15微克加嚴到12微克，市府也面臨巨大空品改善壓力。經統計，去年度中火硫氧化物排放量約為3044.14公噸，占全市占比約54.4%，為維護市民健康，仍將持續督促台電加速能源轉型，以期落實立院所通過2028無煤中火的目標。

環保局呼籲，台電應立即正視減煤行動，明訂逐年的溫室氣體及污染物減量期程，而非訂於10年後才一次性達成減煤目標。市府未來仍將持續透過加嚴排放標準、加強稽查等管制手段減少中火生煤使用量，才能有效改善台中空氣品質並達成減污減碳目標。

空氣品質 環境部 環保局 減碳 台電 台中市 中火

延伸閱讀

桃園3露天垃圾山減量六成 明年底掩埋場走入歷史

【重磅快評】一句話推翻立院決議？曾文生自我膨脹太厲害

影／2028年「中火無煤」不可行 藍委批：政府良心斷線

亞力營收／台電出貨挹注！5月營收創歷史次高 全年營運有望挑戰新高

相關新聞

藍揭沈父為賺紅錢自我矮化 沈伯洋酸在地協力者急應和

民進黨立委沈伯洋之父沈土城被揭露與中國做生意，國民黨質疑，中國海關總署官網中，沈父的「兆億有限公司」登記在案，還自我矮化...

曝難過時就看賴總統臉書 陳佩琪：看賴被罵爆心情會好些

民眾黨前主席柯文哲持續遭羈押，柯妻子陳佩琪昨於社群發文感慨，柯不在家近9個月，如今自己身體不舒服也沒辦法跟丈夫說，這不是...

林思銘批卓榮泰「神棍治國」 讓人民永陷苦難輪迴

行政院長卓榮泰以「輪迴說」為中央政府刪減地方補助款辯解。國民黨立委林思銘今天批評卓榮泰是「神棍治國，人民永陷苦難輪迴」，...

新國會智庫民調指北市民厭大惡罷、政院刪預算 泛綠都不挺

國民黨立委羅智強成立的新國會智庫今天發布最新民調，超過54%台北市民認為大惡罷對國家有負面影響，僅有33.5%認為有助國...

民進黨團：沈伯洋成認知作戰目標 台商罷團恐列下一波

民進黨立委沈伯洋之父沈土城被揭露與中國做生意，遭大陸國台辦實施懲戒、藍營抨擊雙標。民進黨立院黨團9日指控，連日抨擊實為「...

國民黨揭沈伯洋父為賺紅錢 自我矮化 「中國台灣」

大陸國台辦「懲戒」民進黨立委沈伯洋父親的公司，引發沈伯洋倡議「抗中保台」，其父卻大賺「紅錢」討論。國民黨今天更舉行記者會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。