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議會提輪迴說…鍾小平嘆北市是「貧窮貴公子」 卓榮泰前同事說話了

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北市議員鍾小平質詢。記者邱書昱／攝影
北市議員鍾小平質詢。記者邱書昱／攝影

台北市長蔣萬安今赴議會總質詢，北市議員鍾小平針對行政院卓榮泰提「輪迴說」質詢，更直言北市就是「貧窮貴公子」。民政局長陳永德說，卓院長和他曾是北市議員同事，刪預算本來就是民代權益，如同設定但書再改善，現在卻是要用報復，一般補助款不應該刪。

鍾小平表示，行政院這樣無差別砍預算，砍30多億元，就是要阻止蔣萬安當選、台中市長盧秀燕選總統，「得罪老人、孩子、基礎設施都不怕，就是要幹到底。」

鍾小平說，尤其是所謂輪迴說，下次會不會變成草履蟲、聖賢又或者是說幫派流氓？尤其台北市貢獻給中央的稅收可能超過一兆元，然而真正地方能收的稅，沒有統籌分配款、補助款，預算編不出來很困窘「貧窮貴公子」。

蔣萬安表示，中央砍了地方的一般性補助款，很大部分是社會福利、基礎設施，具體包含重陽敬老金、育兒津貼、好運專車、基礎工程、道路安全維護等，也會出現排擠效應。

尤其卓榮泰的輪迴說，蔣萬安認為，這樣說法就是「順我者昌、逆我者亡」感覺很像黑道幫派，這不是一個治理國家應有的作為。

陳永德說，會受影響的包含鄰里基層建設、專案生育獎勵金，以及里鄰長的福利都會受到影響，今年也有發給里長一個半月的年終獎金，本來是中央補助給地方發放，會不會將來要地方吞下來？

陳永德說，卓院長也曾經和他是同事，都是松山信義區的議員、立委當時覺得他人很溫和講理，當然現在的位置要報復，刪預算本來就是民意代表權益，很多其實是保留下來，如同設定但書一樣改善。「用一般補助款是依法要給地方的補助款，37.9億元很多，不應該刪。」

民政局長陳永德舉例，今年也有發給里長一個半月的年終奬，本來是中央補助給地方發放，會不會將來要地方吞下來。記者邱書昱／攝影
民政局長陳永德舉例，今年也有發給里長一個半月的年終奬，本來是中央補助給地方發放，會不會將來要地方吞下來。記者邱書昱／攝影

鍾小平 議員 補助款 行政院 蔣萬安 卓榮泰

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