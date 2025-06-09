政府價購57筆台糖土地 增劃編原住民保留地

依照目前增劃編原住民保留地規定，原住民凡自77年2月1日之前即使用至今的公有土地，可依規定增劃編為原保地，行政院曾於96年間，辦理「第一次向台糖價購土地」供原住民增劃編原保地，卻遺漏57筆土地未處理。立委陳瑩自前年向行政院爭取「第二次向台糖價購土地」，成功讓使用這57筆土地的原住民陸續取得權狀，9日台東縣政府舉辦領取權狀活動。

有關台糖土地增劃編，過去陳瑩多次向行政院爭取，終於在前年7月27日獲得行政院同意，這將近二年的時間，原民會與台糖確認土地價格、確認使用人身分外，原民會與地方政府經過現勘、分割、權利回復等程序，終於在近日陸續核發權狀。

陳瑩表示，過去公所舉辦原保地核發權狀的活動，都是以「頒狀」概念，原住民是拿回土地、領回權狀，不是「受頒」的概念，甚至有些鄉長是把土地權狀送到族人家中。政府將土地還給原住民時，應該秉持謙卑與表達歉意的態度，把土地權狀送到原住民手中。

她提到，這次台糖土地增劃編原保地的案件，是前總統蔡英文執行時拍板定案，過去原轉會討論台糖土地增劃編原保地案件時，蔡英文相當重視，並請莊瑞雄緊密掌握案件進度。陳瑩多次與時任內政委員會召委的莊瑞雄，討論購價經費的問題。

莊瑞雄表示，自己不是原住民，但過去擔任立法院內政委員會召委時，只要是原住民事務或法案，一定盡心盡力推動。未來還有很多原住民族歷史正義需要實現。

前年9月陳瑩委員在台東縣政府舉辦台糖土地增劃編會議，時任原民會土管處長杜張梅莊與會表示，此案應可在2024年拿回權狀，但整個行政程序還是延宕許久，因為從總統府原轉會提案、調查，花費很多時間在協調處理上。現今擔任原民會副主委的杜張梅莊也說，今天台糖土地增劃編的成果，是政府對原住民族土地權益保障的回應、也是轉型正義的落實。

行政院96年頒布實施「補辦增劃編原住民保留地實施計畫」時，同時針對原住民使用台糖土地情況進行清查，當時以「公告現值」價格向台糖價購土地共有263筆，面積約67.08公頃，金額為1億9千萬元，此為「第一次向台糖價購土地」供原住民增劃編為原保地。

這次由陳瑩爭取的「第二次向台糖價購土地」，共有57筆(台東32筆、花蓮24筆、屏東1筆)，總面積約1.4公頃，土地價購經費約7,369萬元。陳瑩表示，感謝台糖配合讓價購土地以公告現值(加計土地增值稅)計算，若以市價計算土地現值，超過2億元。

「第2次向台糖價購土地」的57筆土地，都是在民國35年時，已訂有租約或使用中，然而台糖是35年5月1日在上海成立，後因接受日產所屬的各糖業機關後，台糖總部在36年1月19日才移至台灣，所以當時在這57筆土地上的原住民，他們使用這些土地是「台糖成立之前」的已存在事實。

陳瑩表示，今天拿到權狀的族人，他們要拿回祖先土地的路，已經走了80年，從民國35年前就已經使用的土地，經過那麼多的努力、眼淚及等待，漫長的調查過程，冗長的行政程序，很多長輩已經離開，今天將土地還給原住民，是遲來的正義。

原住民族土地的問題，可追溯至日治時期的土地政策，1895（明治28）年總督府以日令第26號，發布〈官有林野及樟腦製造業取締（管理）規則〉，當時只要認定無法提出地契證明者，一律收歸官有。

日治時期的總督府，於大正3年與14年(西元1925年)分別實施「官有林野整理事業」與「森林計畫事業」，當時準要存置林野中的番人所要地即為「高砂族保留地」，也就是現今的原保地，雖早有原保地制度的實施，但原住民大部分土地早已流於為官方所有，包括今天台糖接收日產所持有的土地。

陳瑩表示，感謝行政院回應原住民族的土地正義，讓「還我土地」政策可以更推進一步。這次價購台糖土地的過程當中，台東符合資格有25人，但照冊過程當中，卻遺漏1人。幸好2年前陳瑩在台東縣政府，邀集所有申請人，一一比對每筆土地資料，讓這位原本差點被遺漏的族人，得以在今年與大家一同拿回祖先世代使用的土地。