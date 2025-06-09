【重磅快評】黑熊協力者欺負歐陽娜娜、縱放沈伯洋？

國民黨今天踢爆，民進黨立委沈伯洋父親沈土城的公司登記「中國台灣」，大賺人民幣；網友大酸，「台灣黑熊」變「紅孩兒」，沈伯洋今天反嗆，中共在地協力者聯手攻擊他。不過，陸委會日前敲鑼打鼓要查辦親中藝人歐陽娜娜等20人，但面對沈伯洋家族賺紅錢爭議卻官官相護。「黑熊協力者」擺明吃軟怕硬，只會欺負小女生歐陽娜娜、不敢查辦大立委沈伯洋。

國民黨智庫副執行長凌濤指出，根據中國海關總署官網資訊，沈伯洋父親沈土城經營的兆億公司不僅登記在案，還是以「中國台灣」名義申請許可，要進入中國大陸市場出口商品，打臉沈伯洋口中的「中南美洲商」，沈父正是以「中國台灣籍」向中國海關登記的中國商人；前立委鄭運鵬「中國鵬」到中國做生意，導致桃園市長選舉大敗，2025年「中國熊」、「紅孩兒」大賺人民幣，恐裂解民進黨大罷免的「抗中保台」。

沈伯洋不僅列名民進黨不分區立委第二名，更是黨團推舉的立法院國防外交委員會召委，標準的「黨意高於民意」，沈伯洋最擅長貼抹紅標籤，他創辦的「黑熊學院」致力於認知作戰、揪出第五縱隊和中共在地協力者。如果與中國大陸有往來就恐成共諜或被滲透，中共難道不會透過沈父來滲透民進黨或立法院嗎？沈土城在對岸經商多年，兒子沈伯洋又位居機敏職務，民進黨共諜層出不窮之際，國安單位不應將沈父列為高風險追查對象嗎？

沈伯洋從內部找敵人的功力無人出其右，當沈父公司被踢爆登記為中國台灣，沈伯洋提不出任何證據反駁，只會像小學生吵架，跳針稱中國正進行系統性攻擊、國民黨配合中國攻擊他。問題是，國民黨若拿出錯誤證據，沈伯洋應駁斥或提告，反控別人爆料，不正默認自己犯錯，擺明是轉移焦點、做賊喊抓賊；沈伯洋的邏輯若成立，小偷也可以反咬警察怎可逮他，只要犯錯，什麼都怪別人、什麼都不奇怪，這是最廉價的操作。

館長和在野黨只要赴陸，就會被民進黨冠上有色的親中賣台標籤，但面對沈家公司疑似紅色產業鍊的一環，陸委會副主委梁文傑竟說，國台辦懲戒就是針對沈伯洋，可能是因為台灣正在大罷免，對方也忍不住了，「你不讓沈伯洋父親的貿易公司跟大陸廠商買貨，就是不讓大陸廠商賺錢」。

綠營集體護航沈伯洋，綠媒獨家報導「國安單位報告：中共協同台媒聯手攻擊」、陸委會只查藝人不查綠委，證明黑熊在地協力者無所不在。沈伯洋雖然抱屈被攻擊，事實上，「黑熊本來就黑，不是因為別人抹黑他」。