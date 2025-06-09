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綠議員批中火燃氣機組試車許可遭擋 盧秀燕：安全最重要

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台電台中火力發電廠。記者趙容萱／攝影
台電台中火力發電廠。記者趙容萱／攝影

台中火力發電廠第一部燃氣機組預計今年底上線，民進黨台中市議員今質疑，中火燃氣1號機組原預計今點火試運轉，台電今年1月依規定送件，市府審查長達5個月，公文迄今仍躺在環保局長桌上，未取得許可。台中市長盧秀燕強調，安全是最重要，如果市府要阻擋，一開始就會擋了，不會到試車階段，市府會盡快協助試運轉。

議員張家銨指出，根據台電規劃，燃氣1號機預計今點火試車，若運轉順利，將可於今年9月滿載供電，並於10月底接受電網調度，對改善空汙具有重要意義。她說，台電今年1月依規定送件，市府不僅未加速審查，反而自2月起兩度退件，之後雖再於4月21日送件，卻迄今無任何回文，目前仍在環保局長桌上，延宕1個月，導致原訂時程全面延後。

張家銨批評，市府要嚴格把關固然合理，但審查長達5個月以上，市府已嚴重影響中火燃氣機組如期上線，形同以行政手段阻礙能源轉型。

議員江肇國痛批，中火燃氣機組一旦上線運轉，台中的能源使用將進入下一個紀元。台電積極推動中火能源轉型，但燃氣1號機試車審查公文，壓在環保局長桌上長達1個月以上，遲遲不願核定，以核發試車許可給台電。

環保局長陳宏益說，台中首次遇到1300MW這麼大的天然氣機組，審查過程嚴謹，要求中火退件與補件，並非針對中火，過去審查也沒有刁難，市府會協助中火盡速取得燃氣機組試運轉的資格。

盧秀燕表示，一部燃氣機組等於是兩個半的燃煤機組，尤其燃氣機組燒的是瓦斯，家裡都會小心瓦斯，何況是這麼大的燃氣機組，一定要注意安全，她支持環保局嚴格審查。盧也強調，如果市府要阻擋，一開始就會擋了，不會到試車階段，市府會盡快協助，請議員放心。

民進黨台中市議員今質疑，中火燃氣1號機組原預計今點火試運轉，台電今年1月依規定送件，市府審查卻長達5個月，公文迄今仍躺在環保局長桌上，至今仍未取得許可。記者余采瀅／攝影
民進黨台中市議員今質疑，中火燃氣1號機組原預計今點火試運轉，台電今年1月依規定送件，市府審查卻長達5個月，公文迄今仍躺在環保局長桌上，至今仍未取得許可。記者余采瀅／攝影

盧秀燕 環保局長 火力發電廠 台電 台中市 中火

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