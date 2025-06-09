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前駐關島處長涉訛詐房租補助費 監院彈劾送懲戒法院

中央社／ 台北9日電

監察院今天表示，駐關島台北經濟文化辦事處前處長陳盈連，於駐洛杉磯台北經濟文化辦事處期間涉嫌訛詐房租補助費，另未確實督導所屬辦理駐關島辦事處財產、物品管理事宜，違失情節重大，監察院通過監委蔡崇義、張菊芳所提彈劾案，全案移送懲戒法院審理。

監察院下午發布新聞稿指出，蔡崇義、張菊芳調查，發現被彈劾人陳盈連派駐洛杉磯台北經濟文化辦事處期間，自民國100年1月11日起已有自購住宅，卻仍以虛構租約訛詐基本數以外的房租補助費；至105年8月31日止向外交部申領超出基本數的房租補助費，合計溢領10萬4427.61美元，若非遭人舉發，無意歸還溢領金額，訛詐國家財產。

監察院提到，陳盈連在擔任駐關島台北經濟文化辦事處長期間，業務分配名實不符在先，未確實督導所屬辦理財產、物品的登帳、盤點與報廢，造成駐關處有11件財產及79件非消耗物品迄今下落不明，嚴重損及公有財產管理的正確，更造成公有財產物品重大損失，合計金額約2萬5485美元。

監察院表示，被彈劾人所為核有嚴重違誤、情節重大，違反公務員服務法第1條、第6條事證明確，有公務員懲戒法第2條第1款執行職務之違法失職行為，而有懲戒之必要，爰依法提案彈劾，移送懲戒法院審理。

監察院於114年6月2日12位審查委員全數審查通過蔡崇義、張菊芳提案，全案移送懲戒法院審理，該案件已於114年6月9日公告彈劾案文及其審查決定書。

財產 監察院

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