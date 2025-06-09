快訊

逢大畢典性平生波...家長對峙開罵 男大生唱完KTV竟對女同學強吻、熊抱

影／洛杉磯市中心禁止集會！記者腿部中橡膠子彈 警瞄準開槍畫面曝

聽新聞
0:00 / 0:00

吳崢駁沈伯洋父「赴陸賺紅錢」 游淑慧酸經商頭腦：送錢給中國？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員游淑慧。本報資料照
台北市議員游淑慧。本報資料照

民進黨立委沈伯洋父親的兆億公司，因與大陸有生意往來，大陸國台辦日前祭出禁止懲戒。民進黨發言人吳崢稱沈父沒賺紅錢，反而是「中國廠商賺走沈爸爸的錢」。國民黨議員游淑慧今在臉書酸，很訝異沈父的經商頭腦，「這些人是壞？還是笨？」

大陸國台辦「懲戒」民進黨立委沈伯洋父親沈土城的公司，引發沈伯洋倡議「抗中保台」，其父卻大賺「紅錢」討論。吳崢6日在臉書發文說，國民黨正在對民進黨進行「人格毀滅戰」，吳崢認為，這是一個很奇怪的陳述，基本上是為罵而罵，正確的說，是中國廠商賺走了沈爸爸的錢，而不是沈伯洋爸爸賺紅錢。他更舉例，「如果你去全聯買了一瓶醬油，是全聯賺走你的錢，還是你賺到全聯的錢？」

游淑慧今天則在臉書說，沈伯洋父親有沒有「賺紅錢」？民進黨發言人吳崢稱「是中國廠商賺走了沈爸爸的錢..」，「喔，這種行為在民進黨的口裡叫什麼？資敵？送錢給中國？」

游說，她很訝異沈父的經商頭腦，原來他都沒賺到紅錢，反而錢都被大陸賺錢？並狠批民進黨「這些人是壞還是笨？」

爸爸 游淑慧 沈伯洋 民進黨 國民黨 吳崢

延伸閱讀

藍揭沈父為賺紅錢自我矮化 沈伯洋酸在地協力者急應和

影／沈伯洋父在陸經商 國民黨批雙標成國安破口

民進黨團：沈伯洋成認知作戰目標 台商罷團恐列下一波

國民黨揭沈伯洋父為賺紅錢 自我矮化 「中國台灣」

相關新聞

藍揭沈父為賺紅錢自我矮化 沈伯洋酸在地協力者急應和

民進黨立委沈伯洋之父沈土城被揭露與中國做生意，國民黨質疑，中國海關總署官網中，沈父的「兆億有限公司」登記在案，還自我矮化...

曝難過時就看賴總統臉書 陳佩琪：看賴被罵爆心情會好些

民眾黨前主席柯文哲持續遭羈押，柯妻子陳佩琪昨於社群發文感慨，柯不在家近9個月，如今自己身體不舒服也沒辦法跟丈夫說，這不是...

林思銘批卓榮泰「神棍治國」 讓人民永陷苦難輪迴

行政院長卓榮泰以「輪迴說」為中央政府刪減地方補助款辯解。國民黨立委林思銘今天批評卓榮泰是「神棍治國，人民永陷苦難輪迴」，...

新國會智庫民調指北市民厭大惡罷、政院刪預算 泛綠都不挺

國民黨立委羅智強成立的新國會智庫今天發布最新民調，超過54%台北市民認為大惡罷對國家有負面影響，僅有33.5%認為有助國...

民進黨團：沈伯洋成認知作戰目標 台商罷團恐列下一波

民進黨立委沈伯洋之父沈土城被揭露與中國做生意，遭大陸國台辦實施懲戒、藍營抨擊雙標。民進黨立院黨團9日指控，連日抨擊實為「...

國民黨揭沈伯洋父為賺紅錢 自我矮化 「中國台灣」

大陸國台辦「懲戒」民進黨立委沈伯洋父親的公司，引發沈伯洋倡議「抗中保台」，其父卻大賺「紅錢」討論。國民黨今天更舉行記者會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。