吳崢駁沈伯洋父「赴陸賺紅錢」 游淑慧酸經商頭腦：送錢給中國？

民進黨立委沈伯洋父親的兆億公司，因與大陸有生意往來，大陸國台辦日前祭出禁止懲戒。民進黨發言人吳崢稱沈父沒賺紅錢，反而是「中國廠商賺走沈爸爸的錢」。國民黨議員游淑慧今在臉書酸，很訝異沈父的經商頭腦，「這些人是壞？還是笨？」

大陸國台辦「懲戒」民進黨立委沈伯洋父親沈土城的公司，引發沈伯洋倡議「抗中保台」，其父卻大賺「紅錢」討論。吳崢6日在臉書發文說，國民黨正在對民進黨進行「人格毀滅戰」，吳崢認為，這是一個很奇怪的陳述，基本上是為罵而罵，正確的說，是中國廠商賺走了沈爸爸的錢，而不是沈伯洋爸爸賺紅錢。他更舉例，「如果你去全聯買了一瓶醬油，是全聯賺走你的錢，還是你賺到全聯的錢？」

游淑慧今天則在臉書說，沈伯洋父親有沒有「賺紅錢」？民進黨發言人吳崢稱「是中國廠商賺走了沈爸爸的錢..」，「喔，這種行為在民進黨的口裡叫什麼？資敵？送錢給中國？」

游說，她很訝異沈父的經商頭腦，原來他都沒賺到紅錢，反而錢都被大陸賺錢？並狠批民進黨「這些人是壞還是笨？」