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影／2028年「中火無煤」不可行 藍委批：政府良心斷線

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
藍營立委廖偉翔今痛批，認為曾文生的說法是倒果為因，就像非核家園可行，為什麼2028無煤中火不可行？圖／廖偉翔提供
藍營立委廖偉翔今痛批，認為曾文生的說法是倒果為因，就像非核家園可行，為什麼2028無煤中火不可行？圖／廖偉翔提供

對於立法院通過2028年「中火無煤台電董事長曾文生今天受訪時說，「中火無煤」是台電既定的計畫，這不是意願問題，政治決定是表現人民偏好，但基本技術、科學問題也要面對。中火共10部機組，如果2028年要全關掉，從過去經驗來看，沒有可行性。但藍營立委廖偉翔今痛批，認為曾文生的說法是倒果為因，就像非核家園可行，為什麼2028無煤中火不可行？請「不要再點燃人民的怒火」。

廖偉翔說，台電董事長曾文生的說法倒果為因，請問經濟部是否對能源政策進行全面的環境影響評估？況且民意希望提前，就像非核家園可行，為什麼2028無煤中火不可行？所以沒有做不到的能源轉型，只有不願意面對的政治選擇。

再者，台灣是單一電網，台電卻以哪裡發電哪裡用電的區域邏輯，來為中火燃煤辯護，甚至進一步要求台中減少用電量，不僅透露出台電和政府官員對台灣能源政策的無知，更突顯政策規畫的失能，以及對民意的無感。事實上，問題不是缺電，而是政府良心斷線。

另外，根據台電的發電情況，2028全台新增的電量足可取代中火的發電，所以2028無煤中火並非技術或者資源的問題，而是執政者不願意下定決心為人民健康全力減煤。

廖偉翔說，中火占台中固定汙染源的59.92 %，仍是最大汙染源，所以加速減煤、終止燃煤，才是中央政府責無旁貸的使命。要奉勸執政黨，用最多汙染換來最少承諾的中火，不要再點燃人民的怒火。

無煤 台電 中火

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