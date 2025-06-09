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法庭直播即將通過...司法院「靜音」未表態 還提前換掉主管單位首長

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導
司法院司法行政廳前廳長高玉舜。圖／聯合報系資料照片
司法院司法行政廳前廳長高玉舜。圖／聯合報系資料照片

司法院司法行政廳長高玉舜上周經司法院人事審議委員會決議，歸建台灣高等法院法官，並調派最高法院辦理審判事務，未料人審會後不到一周、8月統一調動之前，司法院今公布高玉舜即日起歸建高院，並由高院法官吳祚丞接任廳長職務，罕見的人事案引起熱議。

高玉舜政大法律系畢業，司法官訓練所33期結業，2010年擔任高院法官時，承審高法院前法官蕭仰歸之子蕭賢綸肇事逃逸案件，拒絕關說改判無罪，並出具不同意見書；她2022年由最高法院法官接任司法行政廳廳長一職。

司法院人審會6月3日決議將高玉舜及新聞及法治宣導處處長陳婷玉、憲法法庭書記廳廳長楊皓清調派高院法官，並以新職調派最高法院辦理審判事務。

按照往例，相關人事案會於8月統一調動，未料人審會結束尚未一周，司法院今公布「新官上任」，由吳祚丞接任廳長職務，高玉舜則提前2個月歸建高院，待8月再調至最高法院，人事如此安排實屬少見。

司法院回應，因司法行政廳近期業務繁重，擔憂高玉舜身體狀況無法負荷，才會提前讓她歸建。

然而，民眾黨立委黃國昌等人提出法院組織法部分條文修正草案，推動「法庭直播」，此項即是司法行政廳的業務，如今法庭直播草案通過在即，包括法官協會、女法官協會、民間司法改革基金會、劍青檢改、婦女新知、台灣刑事法學會等多個團體均出言力阻，卻遲遲未見主管機關司法院發聲。

立法院將於本周三舉行法庭直播公聽會，司法院在公聽會之前「臨時換將」，動機引人非議，周三將由司法院副秘書長王梅英、新任廳長吳祚丞出席。據悉，高玉舜對於法庭直播的態度趨於保守，與高層「強烈反對」的立場不同，恐是壓倒駱駝的最後一根稻草，決定提早換人的原因。

新任廳長吳祚丞台灣大學法律系、法律研究所畢業，司法官40期結業，曾任士林地方法院、高等法院法官、司法行政廳調辦事法官、司法官學院講座，他也曾一度轉任律師，之後再回任高院當法官。

直播 法律系 司法院

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