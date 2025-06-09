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林思銘批卓榮泰「神棍治國」 讓人民永陷苦難輪迴

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委林思銘。圖／林思銘辦公室提供
國民黨立委林思銘。圖／林思銘辦公室提供

行政院長卓榮泰以「輪迴說」為中央政府刪減地方補助款辯解。國民黨立委林思銘今天批評卓榮泰是「神棍治國，人民永陷苦難輪迴」，現在大家終於知道刪地方補助款不在於合法與否問題，而是立委只要監督行政院，選區的人民就都是六道輪迴中的三惡道，唯有「拿香跟拜」，才能免於「因果報應」。

針對刪減地方補助款爭議，卓榮泰日前表示，對於當初支持中央政府的立委，他會去詢問地方有沒什麼建設需要，可以商量；但地方首長到行政院抗議、訴願，也要請他們問問該縣市立委，為什麼當初沒想到這個問題？「這不是報復心態，而是一個輪迴。」

林思銘指出，質問政府統刪地方一般補助款是否合法時，行政院硬凹說依財政收支劃分法第30條及地方制度法第69條規定，一切合法。現在大家終於知道，合不合法根本不是重點，只要是認真監督政府預算，審評單位執行績效，通通都是屬於卓榮泰認知所謂六道輪迴中的三惡道。

林思銘強調，政府的執政，完全可以不依法，可以不考量地方建設的需求，更不用在乎民眾的生活需求；唯有虔誠的拿香跟拜，跟著唸政府想聽的經，才能在政府的輪迴道中，獲得永世的保佑，免於「因果報應」。

林思銘認為，當人民需要的是實質建設、民生改善，政府卻以宗教輪迴的話術操控預算分配，將依法問政者視為異端，將地方百姓的福祉當作祭品。面對政治恐嚇般的語言操弄，大家必須挺身而出、堅定反對，因為只有守住監督的力量，人民才有掙脫輪迴的機會。

林思銘表示，神棍治國，妖言惑眾，視立法委員職責於無物，更將民生需求棄之如鄙履，讓人民永陷苦難輪迴，這樣的政府，大家還能讓其罷免認真問政立委之意圖成功嗎？

國民黨立委林思銘。圖／本報資料照片
國民黨立委林思銘。圖／本報資料照片

補助款 行政院 林思銘

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