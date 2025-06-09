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54%認為大罷免負面 藍智庫：賴不會成功

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
新國會智庫9日公布民調，54%民眾認為推動大罷免對台灣社會是負面影響。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
新國會智庫9日公布民調，54%民眾認為推動大罷免對台灣社會是負面影響。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「多數民眾反對大罷免，總統賴清德難藉此獲得國會多數！」親藍的新國會智庫9日公布民調，55.4%民眾覺得現行罷免制度不合理，54%民眾認為大罷免對台灣社會造成負面影響。學者鈕則勳指出，若賴沒成功罷免藍委，支持度恐有嚴重衝擊；新國會智庫執行長陳冠安則說，人民對大罷免的的不滿會反映在選票上。

刪除補助款不合理

由國民黨立委羅智強主導的「新國會智庫」9日發布民調指出，在台北市的調查中，42%民眾滿意總統賴清德施政、49%不滿意。有55.4%民眾覺得現行罷免制度，只要4分之1選民投票的門檻不合理，54%民眾認為推動大罷免對台灣社會是負面影響。針對行政院近日刪除地方補助款25%，54.3%民眾表示不支持。

文化大學廣告系教授鈕則勳分析說，賴總統的施政滿意度僅有在20到29歲的滿意度大於不滿度，雖然賴總統在美國川普對等關稅，還有藍軍對大罷免的反彈下，還可以維持住42%左右的滿意度，但他認為支持度裡面，很多是對賴表現稍微滿意者，若此次大罷免沒有罷免藍委成功，他的支持度恐有不小衝擊。

蔣萬安建立抗綠能量

另外，鈕則勳也指出，台北市民對蔣萬安的施政滿意度有6成、不滿度僅3成，且泛綠選民中也有28.9%民眾對蔣滿意，他認為蔣萬安除了鞏固台北藍軍基本盤外，也有吸引淺綠選民的本錢，這是因為蔣在市議會與民進黨議員多次正面交鋒，帶領藍營縣市長赴行政院訴願，還有世壯運邀請輝達執行長黃仁勳所導致的高支持度。

「蔣萬安可凝聚台北抗綠、反大罷免的能量！」鈕則勳表示，這讓台北市的5席藍委能有一定的基本盤，且蔣萬安目前感覺將自己定位為台中市長盧秀燕的破風手，積極抗綠、承擔責任，幫盧秀燕擋了不少砲火。新國會智庫執行長陳冠安也說，多數民眾認為大罷免弊大於利，泛綠選民也有2成多不贊同。

泛綠內也有異音

陳冠安強調，也有3成多泛綠選民不支持卓榮泰濫刪地方補助款，這顯示行政資源不是拿來政治分贓，卓榮泰還強調「這不是報復而是輪迴」，難道他要像動漫火影忍者內，有「輪迴眼」的忍者一樣，不是想消滅對方，就是洗腦嗎？他批評說，不要以為搞大罷免人民無動於衷，民眾會在投票時站出來反對賴政府的惡行。

羅智強與國民黨4位台北市立委都在大罷免名單中，近日羅智強用新書《護民主，反惡罷》的書款所打造的「台灣戰車隊」，積極到各地宣傳如何投下不同意罷免投票，協助各地藍委打氣。他自己也勤跑街口、市場與追垃圾車，向選民說明政績與爭取不同意者出來投票。

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蔣萬安 大罷免

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