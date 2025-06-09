新國會智庫民調指北市民厭大惡罷、政院刪預算 泛綠都不挺
國民黨立委羅智強成立的新國會智庫今天發布最新民調，超過54%台北市民認為大惡罷對國家有負面影響，僅有33.5%認為有助國家發展；對行政院刪地方補助更是強烈不滿，有54.3%認為不恰當也不支持相關行為，而31.8%支持行政院的作法，遠低於賴清德總統滿意度，顯示連自家人都不挺行政院。
國民黨立委羅智強表示，該民調涉及台北即將舉行罷免投票的行政區，民眾態度十分明確，就是認為民進黨發動大罷免對國家進步沒幫助。台北對賴清德施政表現，滿意者只有42%、不滿意程度高達49.8%，對比台北市長蔣萬安施政表現，滿意度60.9%、不滿意度30.3%，呈現滿意遠高於不滿意的趨勢，賴清德與蔣萬安對於民眾的關心，在民調上高低立見。
文化大學廣告系教授鈕則勳指出，這次賴清德不滿意度高於滿意度，只有20至29歲的區塊滿意度略高，30至69歲民眾均呈現不滿意度高於滿意度；考慮賴清德總統的支持度約佔40%，可見賴清德總統執政目標就是爭取鐵票、維穩優先。
鈕則勳認為，蔣萬安支持可以保持六成以上，是因為政績令民眾滿意，從世壯運邀請輝達公司創辦人黃仁勳點燃聖火、爭取輝達海外總部進駐台北，甚至近期為一般性補助款槓上行政院長卓榮泰，都建構出滿滿的政治能量，有助凝聚民眾並鞏固基本盤，成為破風手應對大罷免。
新國會智庫執行長陳冠安認為，賴清德不只是不滿意度高於滿意，非常不滿意的比重更是非常滿意的2倍之多。簡單來說，高度愛戴賴的比例很少，但非常反感賴作為、惡行惡狀的人卻很多。即使是當初投給賴的人也只有四成「非常滿意」，賴施政表現在綠營裡並未獲得高度肯定。
陳冠安指出，台北罷免區的多數人，包括年輕人也認為大罷免對台灣社會是弊大於利，中間選民有五成三認為是負面影響，即使在泛綠群眾裡，也認為負面影響多於正面影響。對卓榮泰報復刪除地方補助，54.3%民眾不支持，僅31.8%支持，政府已點燃民眾心中憤怒。
新國會智庫民調以今年將涉及罷免投票的8個行政區，設籍在台北市年滿20歲以上民眾為調查對象，委託由艾普羅行銷市場研究公司執行。調查時間為5月26至29日、6月2至3日，調查共完成2014份有效樣本，在95%的信心水準下，整體抽樣誤差為2.2個百分點。
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