曝難過時就看賴總統臉書 陳佩琪：看賴被罵爆心情會好些

民眾黨前主席柯文哲持續遭羈押，柯妻子陳佩琪昨於社群發文感慨，柯不在家近9個月，如今自己身體不舒服也沒辦法跟丈夫說，這不是夫妻間最簡單的訴求嗎？台灣在全球不算落後，但竟有統治者和執政黨如此玩弄司法；其實自己心情不好時就會去看賴清德總統社群，畢竟還沒看過有總統只要一發文就被罵爆，自己心情就會好些。

陳佩琪指出，柯文哲不在家將近9個月了，期間只有短時間解除禁見和年初回來的那幾天有聊上幾句，這段日子麻煩大家了，謝謝大家的加油聲給了柯勇氣，讓柯有力量去對付司法之不公，柯也說會撐下去，不會讓壞人得逞的，誠如柯前幾次在法庭所述「這些筆錄、法律攻防條文和最後的判決，總有一天會在所有百姓眼前，你們現在敢拿司法這樣玩我…」，其實柯私底下最常講「別以為你們民進黨會永遠執政…。」

陳佩琪表示，去年九月來，兩人在法庭上見到和能說的話不多，柯找機會傳話叮嚀要她顧好身體，憂鬱症要找專家看，也要照顧好母親身體，也要她放寬心，說會顧好自己的健康，總有一天會打倒綠共邪惡政權、拯救台灣。前天不知為何身體極端不舒服，血壓掉很多，自己縱是醫生，但總會想跟柯述說自己的不舒服，這不是結褵35年的夫妻最簡單的訴求嗎？但現在是連這種訴求也是不可得了。

陳佩琪批評，台灣在全球也不算落後，現在竟有統治者和執政黨把司法如此玩弄，真是悲哀。自己心情不好時，就會去看看賴清德臉書，心情就會好些，因為動態上除有某立委第一時間上來抱大腿外，還沒看過有總統不管發什麼文都被罵爆的，特別是針對柯文哲面臨的司法奇觀。