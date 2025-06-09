藍揭沈父為賺紅錢自我矮化 沈伯洋酸在地協力者急應和

民進黨立委沈伯洋之父沈土城被揭露與中國做生意，國民黨質疑，中國海關總署官網中，沈父的「兆億有限公司」登記在案，還自我矮化以「中國台灣」名義申請出口許可。沈伯洋反酸，中國系統性攻擊不乏在地協力者，還沒說是誰，就馬上有人跳出來應和。

大陸國台辦「懲戒」沈伯洋父親的公司，引發沈伯洋倡議「抗中保台」，其父卻大賺「紅錢」討論。國民黨今天舉行記者會揭露，中國海關總署官網赫見沈父的「兆億有限公司」登記在案，自我矮化以「中國台灣」名義向中國申請出口許可，大賺人民幣。

對此，沈伯洋今天澄清，中國對他採取系統性攻擊，且不乏在地協力者，相關新聞才剛出，國民黨馬上跳出來開抹黑他的記者會，「我們還沒有說到底誰是在地協力者，結果馬上有人要出來應和中國攻擊我的資料」。

沈伯洋表示，拜託大家一定要看清楚中國的手法，他們家本來就是在做進出口的中南美台商，國民黨卻說發現他們有進出口的登記，實在不知道該說什麼才好，請大家一定要注意，中國這種鋪天蓋地的手法只會越來越多、越來越嚴重，必須嚴防以待。