快訊

半導體風雲／台積轉向「美國優先」戰略 日德建廠放緩

中職／單周4敗加速爐主之路 悍將最快本周鎖上墊底牢籠

恭喜！劉品言、連晨翔結婚 曬婚紗照藏爆炸宣言

聽新聞
0:00 / 0:00

藍揭沈父為賺紅錢自我矮化 沈伯洋酸在地協力者急應和

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋。(本報資料照片)
民進黨立委沈伯洋。(本報資料照片)

民進黨立委沈伯洋之父沈土城被揭露與中國做生意，國民黨質疑，中國海關總署官網中，沈父的「兆億有限公司」登記在案，還自我矮化以「中國台灣」名義申請出口許可。沈伯洋反酸，中國系統性攻擊不乏在地協力者，還沒說是誰，就馬上有人跳出來應和。

大陸國台辦「懲戒」沈伯洋父親的公司，引發沈伯洋倡議「抗中保台」，其父卻大賺「紅錢」討論。國民黨今天舉行記者會揭露，中國海關總署官網赫見沈父的「兆億有限公司」登記在案，自我矮化以「中國台灣」名義向中國申請出口許可，大賺人民幣。

對此，沈伯洋今天澄清，中國對他採取系統性攻擊，且不乏在地協力者，相關新聞才剛出，國民黨馬上跳出來開抹黑他的記者會，「我們還沒有說到底誰是在地協力者，結果馬上有人要出來應和中國攻擊我的資料」。

沈伯洋表示，拜託大家一定要看清楚中國的手法，他們家本來就是在做進出口的中南美台商，國民黨卻說發現他們有進出口的登記，實在不知道該說什麼才好，請大家一定要注意，中國這種鋪天蓋地的手法只會越來越多、越來越嚴重，必須嚴防以待。

沈伯洋 國民黨

延伸閱讀

影／沈伯洋父在陸經商 國民黨批雙標成國安破口

民進黨團：沈伯洋成認知作戰目標 台商罷團恐列下一波

國民黨揭沈伯洋父為賺紅錢 自我矮化 「中國台灣」

「國安單位報告」指紅媒聯攻沈伯洋 羅智強：賺紅錢是否事實？

相關新聞

藍揭沈父為賺紅錢自我矮化 沈伯洋酸在地協力者急應和

民進黨立委沈伯洋之父沈土城被揭露與中國做生意，國民黨質疑，中國海關總署官網中，沈父的「兆億有限公司」登記在案，還自我矮化...

曝難過時就看賴總統臉書 陳佩琪：看賴被罵爆心情會好些

民眾黨前主席柯文哲持續遭羈押，柯妻子陳佩琪昨於社群發文感慨，柯不在家近9個月，如今自己身體不舒服也沒辦法跟丈夫說，這不是...

林思銘批卓榮泰「神棍治國」 讓人民永陷苦難輪迴

行政院長卓榮泰以「輪迴說」為中央政府刪減地方補助款辯解。國民黨立委林思銘今天批評卓榮泰是「神棍治國，人民永陷苦難輪迴」，...

新國會智庫民調指北市民厭大惡罷、政院刪預算 泛綠都不挺

國民黨立委羅智強成立的新國會智庫今天發布最新民調，超過54%台北市民認為大惡罷對國家有負面影響，僅有33.5%認為有助國...

民進黨團：沈伯洋成認知作戰目標 台商罷團恐列下一波

民進黨立委沈伯洋之父沈土城被揭露與中國做生意，遭大陸國台辦實施懲戒、藍營抨擊雙標。民進黨立院黨團9日指控，連日抨擊實為「...

國民黨揭沈伯洋父為賺紅錢 自我矮化 「中國台灣」

大陸國台辦「懲戒」民進黨立委沈伯洋父親的公司，引發沈伯洋倡議「抗中保台」，其父卻大賺「紅錢」討論。國民黨今天更舉行記者會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。