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綠議員批若推倒閣恐影響市政 侯友宜：我反對大罷免

聯合報／ 記者江婉儀劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，他反對大罷免，台灣要的是和諧團結。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜表示，他反對大罷免，台灣要的是和諧團結。記者江婉儀／攝影

日前台北地檢署偵辦幽靈連署案，約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，台北市長蔣萬安提出應推動倒閣。新北市議會民進黨團總召廖宜琨表示，若真推動倒閣，會影響國會運作跟新北市政，新北市長侯友宜表示，「我反對大罷免，台灣要的是和諧團結」。

侯友宜今出席新北市議會總質詢，廖宜琨表示，蔣萬安之前提出倒閣論，但國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌都認為倒閣不是選項，因為立委才剛上任提出倒閣也不適合，市長怎麼看？如果真的推動，也會影響國會運作跟新北市政。

廖宜琨表示，去年總質詢一直拜託市長去跟藍營立委說不要擋預算，結果刪除六百三十六億元，還說只刪除百分之六，還說都是刪除業務費用，不得留用，很多刪除理由亂七八糟，讓大家瞠目結舌。

侯友宜答詢，「我反對大罷免，台灣要的是和諧團結」，大家為了這塊土地做事，這話他不要聽，回歸人民所關心的市政議題，人民辛苦，中央補助款也不給人，要花地方的錢，做了這麼久，沒看過這種政府，這樣沒良心，大家看不下去，政治不要用人民納稅錢綁架大家。

大罷免 倒閣

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