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台中「超巨蛋」選址遭綠批 盧秀燕：還有20公頃創研用地可用！

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕今表示，運動是創新產業，會帶動經濟、觀光等產業，且創研用地廣大，還有20公頃可用，高科技業與超巨蛋可併行。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕今表示，運動是創新產業，會帶動經濟、觀光等產業，且創研用地廣大，還有20公頃可用，高科技業與超巨蛋可併行。記者余采瀅／攝影

台中市長盧秀燕日前宣布超巨蛋落腳水湳經貿園區，台中市議會民進黨團今開記者痛批選址草率倉促，缺乏正當性與專業性。台中市長盧秀燕今表示，運動是創新產業，會帶動經濟、觀光等產業，且創研用地廣大，還有20公頃可用，高科技業與超巨蛋可併行。

國民黨多位議員今在台中市議會關心超巨蛋選址，盧秀燕表示，台中市民很幸運，水湳機場遷移，市中心才有這麼大的一塊用地，幅員廣大，包括創研用地、公園用地、文教用地等。現在的運動不只是傳統運動，而是可以創新的產業，可帶動經濟、觀光、旅遊、餐飲、住宿、交通等產業。

盧秀燕說，韓國、日本都有大巨蛋，甚至北海道有兩個巨蛋，城市需要蓋超巨蛋，市府經一年多研究，已經公告，預計2030年超巨蛋就可啟用，屆時可舉辦大型演唱會與大型活動。

盧秀燕說，水湳經貿園區幅員廣大，創研一蓋超巨蛋，其他創研土地還有20公頃，可發展高科技業，因此高科技業與超巨蛋可以併行。

盧秀燕也說，台北大巨蛋歷程與台中很像，「總是會有人見不得見我們好」，「興建前反對，興建後蹭票」，這都是民主發展的過程，「但我不會順我者昌、逆我者亡」，對於各界的意見都會仔細聆聽。

盧秀燕任期僅剩下1年7個月，盧強調，她會戰戰兢兢，到最後一天都會在崗位上全力以赴，雖然她先前承諾的重大建設大概都已提早完成，包括東豐快速道路、市政路打通、社宅達標等，未來1年7個月也不能浪費，除繼續推動超巨蛋進度，捷運也要「七線齊發」，在她任內捷運七條線的可行性評估都要完成，堅持到最後一秒鐘，替市民發聲。

超巨蛋 盧秀燕

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