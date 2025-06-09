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批民進黨民主倒退 黃國昌：將動員反制惡罷

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
民眾黨主席黃國昌今表示，民進黨政府試圖透過「大惡罷」重回一黨專政老路，民眾黨絕不會袖手旁觀，將號召支持者與民眾站出來說不。記者張策／攝影
民眾黨主席黃國昌今表示，民進黨政府試圖透過「大惡罷」重回一黨專政老路，民眾黨絕不會袖手旁觀，將號召支持者與民眾站出來說不。記者張策／攝影

針對近日藍營多名立委遭提罷免案二階通過，民眾黨主席黃國昌今表示，雖尚未與國民黨主席朱立倫就此議題進行討論，但他認為，民進黨政府試圖透過「大惡罷」重回一黨專政老路，民眾黨絕不會袖手旁觀，將號召支持者與民眾站出來，對抗違法濫權與民主倒退。

黃國昌強調，無論中選會何時訂下投票日，民眾黨都會全力動員，「向民進黨政府的專制獨裁說不」。他認為，此波罷免行動本質上是政治報復，背離民主憲政原則。

對於行政院發言人李慧芝稱，地方財政困境源自立法院不理性刪預算，黃國昌回應說，李慧芝早在去年就曾因散播假訊息遭質疑，如今仍繼續「不談事實，只憑好惡發言」，質疑其是否適任發言人，「這樣的發言風格和卓榮泰如出一轍，以為手握權力，就可以愛怎麼幹就怎麼幹」。

另針對民眾黨推動法庭直播制度修法，遭部分法律團體批評恐淪為政治秀、流量秀，黃國昌反問：「2017年推動法庭直播的是誰？不就是蔡英文總統主持的司改國是會議嗎？」他指出，當年會議獲得多數法律與非法律團體支持，並做出推動直播的決議，如今民進黨政府跳票多年，部分法律團體卻急於為其護航，「真理越辯越明，大家不妨回去複習一下司改國是會議的記錄，不要連自己說過的話都忘了。」

黃國昌 法律 民眾黨

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