快訊

半導體風雲／台積轉向「美國優先」戰略 日德建廠放緩

中職／單周4敗加速爐主之路 悍將最快本周鎖上墊底牢籠

恭喜！劉品言、連晨翔結婚 曬婚紗照藏爆炸宣言

影／沈伯洋父在陸經商 國民黨批雙標成國安破口

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
國民黨桃園市議員凌濤（圖）等人今天在黨中央舉辦記者會，指出民進黨立委沈伯洋的父親沈土城在中國大陸做生意，而沈伯洋是立院國防外交委員會的召委，質疑中共將透過沈父滲透進國防外交系統，沈伯洋已成高風險人士，將不再適任立院國防外交的召委，否則將成中共木馬屠城的破口。記者許正宏／攝影
國民黨桃園市議員凌濤（圖）等人今天在黨中央舉辦記者會，指出民進黨立委沈伯洋的父親沈土城在中國大陸做生意，而沈伯洋是立院國防外交委員會的召委，質疑中共將透過沈父滲透進國防外交系統，沈伯洋已成高風險人士，將不再適任立院國防外交的召委，否則將成中共木馬屠城的破口。記者許正宏／攝影

國民黨桃園市議員凌濤、發言人楊智伃、副發言人康晉瑜今天在國民黨中央黨部舉辦「重磅揭露沈伯洋父中國經商資料，第五縱隊就在自家戶口名簿裡？」記者會，指出民進黨立委沈伯洋的父親沈土城在台灣企業兆億有限公司擔任負責人，該公司與大陸某些企業存在貿易往來與業務合作，從中謀取經濟利益，而沈伯洋被大陸認定為「台獨頑固分子」，大陸國台辦「懲戒」沈父公司。

凌濤則是痛批沈伯洋指著別人赴陸做生意是「搞統戰」、「搞紅錢」，自己的父親去賺紅錢則是「合情合理」根本是雙標，凌濤並拿出沈父在中國海關總署中以「中國台灣」登記在案的註冊資料，並非像沈伯洋所說父親的是中南美洲商，而立委沈伯洋是立院國防外交的召委，凌濤質疑中共將透過沈父滲透進國防外交委員會，沈伯洋已成高風險人士，將不再適任立院國防外交的召委，否則將成中共木馬屠城的破口。

國民黨副發言人康晉瑜（圖）等人今天在黨中央舉辦記者會，指出民進黨立委沈伯洋的父親沈土城在中國大陸做生意賺紅錢，痛批沈伯洋指著別人赴陸做生意是「搞統戰」「搞紅錢」，自己的父親去賺紅錢則是「合情合理」根本是雙標。記者許正宏／攝影
國民黨副發言人康晉瑜（圖）等人今天在黨中央舉辦記者會，指出民進黨立委沈伯洋的父親沈土城在中國大陸做生意賺紅錢，痛批沈伯洋指著別人赴陸做生意是「搞統戰」「搞紅錢」，自己的父親去賺紅錢則是「合情合理」根本是雙標。記者許正宏／攝影
國民黨桃園市議員凌濤（左二）、發言人楊智伃（左一）、副發言人康晉瑜（右一）今天在黨中央舉辦記者會，指出民進黨立委沈伯洋的父親沈土城在中國大陸做生意，而沈伯洋是立院國防外交委員會的召委，質疑中共將透過沈父滲透進國防外交系統，沈伯洋已成高風險人士，將不再適任立院國防外交的召委，否則將成中共木馬屠城的破口。記者許正宏／攝影
國民黨桃園市議員凌濤（左二）、發言人楊智伃（左一）、副發言人康晉瑜（右一）今天在黨中央舉辦記者會，指出民進黨立委沈伯洋的父親沈土城在中國大陸做生意，而沈伯洋是立院國防外交委員會的召委，質疑中共將透過沈父滲透進國防外交系統，沈伯洋已成高風險人士，將不再適任立院國防外交的召委，否則將成中共木馬屠城的破口。記者許正宏／攝影

沈伯洋 國防 凌濤

延伸閱讀

民進黨團：沈伯洋成認知作戰目標 台商罷團恐列下一波

國民黨揭沈伯洋父為賺紅錢 自我矮化 「中國台灣」

「國安單位報告」指紅媒聯攻沈伯洋 羅智強：賺紅錢是否事實？

沈伯洋、王義川雙父子之亂 綠憂模糊大罷免焦點

相關新聞

藍揭沈父為賺紅錢自我矮化 沈伯洋酸在地協力者急應和

民進黨立委沈伯洋之父沈土城被揭露與中國做生意，國民黨質疑，中國海關總署官網中，沈父的「兆億有限公司」登記在案，還自我矮化...

曝難過時就看賴總統臉書 陳佩琪：看賴被罵爆心情會好些

民眾黨前主席柯文哲持續遭羈押，柯妻子陳佩琪昨於社群發文感慨，柯不在家近9個月，如今自己身體不舒服也沒辦法跟丈夫說，這不是...

林思銘批卓榮泰「神棍治國」 讓人民永陷苦難輪迴

行政院長卓榮泰以「輪迴說」為中央政府刪減地方補助款辯解。國民黨立委林思銘今天批評卓榮泰是「神棍治國，人民永陷苦難輪迴」，...

新國會智庫民調指北市民厭大惡罷、政院刪預算 泛綠都不挺

國民黨立委羅智強成立的新國會智庫今天發布最新民調，超過54%台北市民認為大惡罷對國家有負面影響，僅有33.5%認為有助國...

民進黨團：沈伯洋成認知作戰目標 台商罷團恐列下一波

民進黨立委沈伯洋之父沈土城被揭露與中國做生意，遭大陸國台辦實施懲戒、藍營抨擊雙標。民進黨立院黨團9日指控，連日抨擊實為「...

國民黨揭沈伯洋父為賺紅錢 自我矮化 「中國台灣」

大陸國台辦「懲戒」民進黨立委沈伯洋父親的公司，引發沈伯洋倡議「抗中保台」，其父卻大賺「紅錢」討論。國民黨今天更舉行記者會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。