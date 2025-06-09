影／沈伯洋父在陸經商 國民黨批雙標成國安破口
國民黨桃園市議員凌濤、發言人楊智伃、副發言人康晉瑜今天在國民黨中央黨部舉辦「重磅揭露沈伯洋父中國經商資料，第五縱隊就在自家戶口名簿裡？」記者會，指出民進黨立委沈伯洋的父親沈土城在台灣企業兆億有限公司擔任負責人，該公司與大陸某些企業存在貿易往來與業務合作，從中謀取經濟利益，而沈伯洋被大陸認定為「台獨頑固分子」，大陸國台辦「懲戒」沈父公司。
凌濤則是痛批沈伯洋指著別人赴陸做生意是「搞統戰」、「搞紅錢」，自己的父親去賺紅錢則是「合情合理」根本是雙標，凌濤並拿出沈父在中國海關總署中以「中國台灣」登記在案的註冊資料，並非像沈伯洋所說父親的是中南美洲商，而立委沈伯洋是立院國防外交的召委，凌濤質疑中共將透過沈父滲透進國防外交委員會，沈伯洋已成高風險人士，將不再適任立院國防外交的召委，否則將成中共木馬屠城的破口。
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