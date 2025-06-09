民進黨團：沈伯洋成認知作戰目標 台商罷團恐列下一波

民進黨立委沈伯洋之父沈土城被揭露與中國做生意，遭大陸國台辦實施懲戒、藍營抨擊雙標。民進黨立院黨團9日指控，連日抨擊實為「國共紅媒認知作戰一條龍」，欲製造寒蟬效應、打擊執政，轉移藍白負面爭議焦點，沈伯洋只是首個鎖定目標，台商、罷免團體等各界人士都可能遭殃。

民進黨團上午舉行「國共紅媒認知作戰一條龍，精準打假全民防禦一條心」記者會。

民進黨團幹事長吳思瑤會中揭露國共認知作戰三手法，包括中共官媒製作素材發動攻擊，台灣紅媒加工加料接力攻訐，中國官方宣布制裁長臂管轄，目的是製造寒蟬效應，壓縮台灣言論空間，轉移焦點稀釋藍白負面爭議，達到分化鬥爭，抹黑攻訐打擊執政。

她接著列出時間軸，指中國全國政協主席王滬寧5月27日密會台灣媒體高層，隔2天舉行兩岸海峽中華文化峰會、兩岸媒體人峰會，6月4日香港官媒大公匯抹黑攻擊沈父，國台辦5日宣布制裁沈父相關企業，國民黨今再接力協同作戰。

吳思瑤認為，沈伯洋只是第一個被拿來開刀攻擊的對象，後續民進黨內還有多少被鎖定的「沈伯洋們」，民進黨團希望藉由揭露上述作為，讓全民一起打假，抵禦國共紅媒破壞台灣民主。

「為何要大費周章攻擊沈伯洋，因為他做對了要保護台灣這件事。」民進黨團副書記長郭昱晴解釋，沈父從事的國際貿易，客戶主要來自中南美洲，是否要跟中國做生意是由客戶做主，卻被講成親中賺紅錢，而國台辦懲戒沈父擔任負責人的公司，倒楣的還是中國廠商。

民進黨立委、內政委員會召委張宏陸認為，所有民進黨立委都踩到中國共產黨痛楚，因此持續被抹黑抹紅，沈伯洋只是開始，接下來還會有台商、各界人士、公民罷團，藉此全面性打壓台灣，讓台灣人打從心裡害怕。他質疑，國民黨那麼多人靠共產黨賺紅錢不講，台商只是去做生意也要被恐嚇，台灣人應該要看清楚。