快訊

半導體風雲／台積轉向「美國優先」戰略 日德建廠放緩

中職／單周4敗加速爐主之路 悍將最快本周鎖上墊底牢籠

恭喜！劉品言、連晨翔結婚 曬婚紗照藏爆炸宣言

聽新聞
0:00 / 0:00

國民黨揭沈伯洋父為賺紅錢 自我矮化 「中國台灣」

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨國政基金會副執行長凌濤今舉行記者會揭露，中國海關總署官網赫見沈父的「兆億有限公司」登記在案，還以「中國台灣」向中國申請出口許可，大賺人民幣。圖／擷取自國民黨YT頻道
國民黨國政基金會副執行長凌濤今舉行記者會揭露，中國海關總署官網赫見沈父的「兆億有限公司」登記在案，還以「中國台灣」向中國申請出口許可，大賺人民幣。圖／擷取自國民黨YT頻道

大陸國台辦「懲戒」民進黨立委沈伯洋父親的公司，引發沈伯洋倡議「抗中保台」，其父卻大賺「紅錢」討論。國民黨今天更舉行記者會揭露，中國海關總署官網赫見沈父的「兆億有限公司」登記在案，自我矮化以「中國台灣」名義向中國申請出口許可，大賺人民幣。

對父親「賺紅錢」爭議，沈伯洋日前說明，他的父親是中南美洲的台商，公司根據地主要在厄瓜多、秘魯等地，對於生意所需的機器設備，可能會需要向日本、台灣、中國、新加坡等不同國家採購。2019年香港反送中後，他提醒過父親，無論是統戰或生意，到中國都是高風險，從此之後，他的父親就不曾再去過中國。民進黨發言人吳諍更稱沈伯洋的父親是「讓中國商人賺錢」，而非「賺紅錢」。

國民黨智庫國政基金會副執行長凌濤指出，各國企業為了向中國出口，須向中國海關總署（GACC）註冊並獲得編號。根據中國海關總署官網，赫見沈伯洋父親的「兆億有限公司」登記在案，沈父竟以「中國台灣」向中國申請許可，要進入中國市場出口商品，證明沈父不是沈伯洋口中的「中南美洲商」，而是以「中國台灣籍」向中國海關登記的中國商人。

凌濤表示，沈伯洋身為立法院國防外交委員會召委，過去指稱國民黨小編的父親在大陸經商是中共勢力滲透，同樣邏輯，「中共會不會透過你的父親滲透民進黨立院黨團，甚至滲透到外交國防委員會？」如果民進黨確定要讓這麼高風險人士續任召委，台灣恐將木馬屠城。

凌濤批評，黑熊學院染紅成為「中國熊」，為做生意，「門戶洞開、喪權辱國」，是否出賣自己成中共同路人？間諜黑熊會不會有一天出賣我國國防外交的機敏資料？「中國台灣、抗中保台，哪一個才是沈伯洋的真心話？」

他也酸，2022年有前立委鄭運鵬「中國鵬」到中國做生意，導致民進黨九合一選舉大敗，2025年有「中國熊」、「紅孩兒」要賺人民幣，恐會裂解民進黨發起大罷免打抗中牌。

國民黨副發言人康晉瑜表示，沈伯洋曾批中國經商的人是高風險群體，而沈父不只經商，還直接在中國登記、認列「中國台灣」，是否已達超高風險級別？沈伯洋提醒大家提防第五縱隊，原來縱隊起點在自家的戶口名簿上？公開資料呈現在官網，沈伯洋還要硬拗到什麼程度？

沈伯洋 民進黨 抗中保台

延伸閱讀

「國安單位報告」指紅媒聯攻沈伯洋 羅智強：賺紅錢是否事實？

沈伯洋、王義川雙父子之亂 綠憂模糊大罷免焦點

沈伯洋父親企業遭陸懲戒 梁文傑稱與「大罷免」有關

不只沈伯洋 趙少康：鄭麗君、柯建銘、黃捷都有親屬賺紅錢

相關新聞

藍揭沈父為賺紅錢自我矮化 沈伯洋酸在地協力者急應和

民進黨立委沈伯洋之父沈土城被揭露與中國做生意，國民黨質疑，中國海關總署官網中，沈父的「兆億有限公司」登記在案，還自我矮化...

曝難過時就看賴總統臉書 陳佩琪：看賴被罵爆心情會好些

民眾黨前主席柯文哲持續遭羈押，柯妻子陳佩琪昨於社群發文感慨，柯不在家近9個月，如今自己身體不舒服也沒辦法跟丈夫說，這不是...

林思銘批卓榮泰「神棍治國」 讓人民永陷苦難輪迴

行政院長卓榮泰以「輪迴說」為中央政府刪減地方補助款辯解。國民黨立委林思銘今天批評卓榮泰是「神棍治國，人民永陷苦難輪迴」，...

新國會智庫民調指北市民厭大惡罷、政院刪預算 泛綠都不挺

國民黨立委羅智強成立的新國會智庫今天發布最新民調，超過54%台北市民認為大惡罷對國家有負面影響，僅有33.5%認為有助國...

民進黨團：沈伯洋成認知作戰目標 台商罷團恐列下一波

民進黨立委沈伯洋之父沈土城被揭露與中國做生意，遭大陸國台辦實施懲戒、藍營抨擊雙標。民進黨立院黨團9日指控，連日抨擊實為「...

國民黨揭沈伯洋父為賺紅錢 自我矮化 「中國台灣」

大陸國台辦「懲戒」民進黨立委沈伯洋父親的公司，引發沈伯洋倡議「抗中保台」，其父卻大賺「紅錢」討論。國民黨今天更舉行記者會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。