國民黨揭沈伯洋父為賺紅錢 自我矮化 「中國台灣」

大陸國台辦「懲戒」民進黨立委沈伯洋父親的公司，引發沈伯洋倡議「抗中保台」，其父卻大賺「紅錢」討論。國民黨今天更舉行記者會揭露，中國海關總署官網赫見沈父的「兆億有限公司」登記在案，自我矮化以「中國台灣」名義向中國申請出口許可，大賺人民幣。

對父親「賺紅錢」爭議，沈伯洋日前說明，他的父親是中南美洲的台商，公司根據地主要在厄瓜多、秘魯等地，對於生意所需的機器設備，可能會需要向日本、台灣、中國、新加坡等不同國家採購。2019年香港反送中後，他提醒過父親，無論是統戰或生意，到中國都是高風險，從此之後，他的父親就不曾再去過中國。民進黨發言人吳諍更稱沈伯洋的父親是「讓中國商人賺錢」，而非「賺紅錢」。

國民黨智庫國政基金會副執行長凌濤指出，各國企業為了向中國出口，須向中國海關總署（GACC）註冊並獲得編號。根據中國海關總署官網，赫見沈伯洋父親的「兆億有限公司」登記在案，沈父竟以「中國台灣」向中國申請許可，要進入中國市場出口商品，證明沈父不是沈伯洋口中的「中南美洲商」，而是以「中國台灣籍」向中國海關登記的中國商人。

凌濤表示，沈伯洋身為立法院國防外交委員會召委，過去指稱國民黨小編的父親在大陸經商是中共勢力滲透，同樣邏輯，「中共會不會透過你的父親滲透民進黨立院黨團，甚至滲透到外交國防委員會？」如果民進黨確定要讓這麼高風險人士續任召委，台灣恐將木馬屠城。

凌濤批評，黑熊學院染紅成為「中國熊」，為做生意，「門戶洞開、喪權辱國」，是否出賣自己成中共同路人？間諜黑熊會不會有一天出賣我國國防外交的機敏資料？「中國台灣、抗中保台，哪一個才是沈伯洋的真心話？」

他也酸，2022年有前立委鄭運鵬「中國鵬」到中國做生意，導致民進黨九合一選舉大敗，2025年有「中國熊」、「紅孩兒」要賺人民幣，恐會裂解民進黨發起大罷免打抗中牌。

國民黨副發言人康晉瑜表示，沈伯洋曾批中國經商的人是高風險群體，而沈父不只經商，還直接在中國登記、認列「中國台灣」，是否已達超高風險級別？沈伯洋提醒大家提防第五縱隊，原來縱隊起點在自家的戶口名簿上？公開資料呈現在官網，沈伯洋還要硬拗到什麼程度？