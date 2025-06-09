讓孩子平安長大 王婉諭盼推動托育改革入法

時代力量主席王婉諭、綠黨、台灣基進、小民參政歐巴桑聯盟等團體，上午前往立法院舉行「請你幫幫我們，讓我平安長大」記者會。表達在立法院審查「兒童托育服務法」之際，雙薪家庭成為常態，安心托育是所有家長的期待將訴求能納入法律，大幅改變托育的監督管理，讓爸媽安心送托，讓孩子平安長大。

時代力量主席王婉諭並與出席孩童一同步入立法院遞送陳情書，給審查法案的衛環委員會召委劉建國，期待協助將訴求納入法條。對於立法院審查「兒童托育服務法」一事，王婉諭期待衛環委員會將下列訴求入法：一、托育機構證據保全不漏接，應裝設監視器並雲端備份；二、保母監管大翻新:杜絕球員兼裁判、建立記點退場制；三、提升居托品質與量能，保母要調薪、要協助、要培力。第四、提升保母資訊透明度，讓家長放心送托。 時代力量主席王婉諭（左一）、綠黨、台灣基進、小民參政歐巴桑聯盟等團體，上午前往立法院舉行「請你幫幫我們，讓我平安長大」記者會，一同步入立法院遞送陳情書，給審查法案的衞環委員會召委劉建國，期待協助將訴求納入法條。記者黃義書／攝影