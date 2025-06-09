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「國安單位報告」指紅媒聯攻沈伯洋 羅智強：賺紅錢是否事實？
自由時報報導有「國安單位報告」指出，民進黨立委沈伯洋的父親近期之被報導「賺紅錢」引發爭議，是中共協同特定台媒聯手攻擊。國民黨立委羅智強批評，請先回答「是不是事實？」依照沈自己的標準難道還不算統戰？還有一堆人出來護航，其實照民進黨的標準就資匪、資共。
據自由時報報導，國安單位一份分析報告顯示，經多種開源情報模式分析，沈伯洋及其父親，連日遭香港媒體、中國國台辦、特定台灣媒體攻擊，具極高度的協同性行為，為「兩岸聯手」鎖定我國會議員攻擊的首例。
羅智強今於新國會智庫民調發布記者會後接受媒體聯訪。他質疑「是不是事實？」，沈伯洋名言是「交流就是統戰」，但現在很多事情出來都打臉沈；依照沈對國安的標準，沈父到大陸做生意算不算被統戰？還出來護航說這不是賺紅錢？
羅智強批評「沈伯洋檢視別人就是賺紅錢，自己家就是做貿易」，民進黨發言人吳崢還說這是讓中國商人賺錢，其實這照民進黨的標準是資匪、資共。其實兩岸貿易交流本來就是正常現象，現在是誰讓這一切搞得不正常？
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