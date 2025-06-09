綠議員喊話支持參選藍黨主席 侯友宜：不用討論他個人

國民黨主席選舉預計今年9月舉行，今天是新北市議會總質詢第一天，民進黨議員鍾宏仁指出，對於外界提出的各人選，他都不支持，支持侯友宜出來選，現在侯都不表態，只對一半，問題出在沒有擔當。新北市長侯友宜表示，今天是討論市政，不用討論他個人。

鍾宏仁表示，現在的立法院有團結嗎？藍營立委就是要砍預算，讓中央不能運作，如果新北市議會砍市府也是6%業務費用，能運作嗎？台灣會這麼亂，問題出在立法院，一黨的黨主席很重要，如今國民黨提出的不分區名單都奇奇怪怪，區域立委看起來不錯，但沒有gust，就是黨主席出問題。

鍾宏仁說，現在很難解決亂象，就算罷免結果出來，還是要提名補選，沒有換主席還是會亂，會出問題，明年是縣市首長選舉，28年又要選立委，一步差就亂掉，喊話侯友宜可以思考黨主席選舉，因為市政穩定，也是肯定侯。

鍾宏仁點出外界討論可能選黨主席名單，包含立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕，鍾宏仁表示，外界說韓國瑜可以但是不行，立院這麼亂就是韓搞的，盧秀燕看似民調高，但在他心中，侯友宜比盧秀燕正常一點，因為盧問題一堆，也有死亡連署，侯曾當過警政署長，一切都會依法不會違法。

鍾宏仁說，看國民黨這樣亂，出現一個現象，侯市長都不表態，看似不沾鍋但只對一半，問題出在沒有擔當不出來，為了新北市好，也為了縣市首長提名跟立委提名，你出來選。

侯友宜回應，今天來好好討論市政，不用討論他個人的事，那沒有意義。