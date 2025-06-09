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曾文生又提中火無煤要到2034年才行 盧秀燕這樣回應

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市議員張瀞分今天在議會，提出中火無煤議題。記者余采瀅／攝影
台中市議員張瀞分今天在議會，提出中火無煤議題。記者余采瀅／攝影

台電董事長曾文生接受廣播節目專訪時說，中火無煤要到2034年才行，台中市長盧秀燕今天在議會質詢中回應，對無煤中火大家很堅持，不只是我們目標，我們自己的好空氣要自己爭取。

立法院日前通過2028年「中火無煤」，台電董事長曾文生今日表示，台電已經在興建一期二部燃氣機組，二期4部機組環評也已經通過，準備要發包興建，「中火無煤」是台電既定的計畫，這不是意願問題，政治決定是表現人民偏好，但基本技術、科學問題也要面對。

曾文生也質疑，如果台中市府可以承諾減少用電量，當然可以不用發那麼多電，但這件事情是否能做到？

曾文生表示，台中電廠的空汙改善成果最明顯，2016年到2024年減排77%，而當初中火的興建規劃是90年代就決定的，不是現在台電同仁的責任，台電被編到「放牛班」，但很努力在減少空汙，請台中市長盧秀燕看到台電的努力上進。

台中市議員張瀞分今天在議會總質詢中，提出中火無煤議題，市長盧秀燕表示，非常感謝市民朋友，維護自己的健康，對無煤中火很堅持，不只是我們的目標，我們自己的好空氣要自己爭取，她說以前與現在都展現這種態度，我們的堅持市民有看到，當初我們堅持才能夠連任，她是直轄市以來台中市唯一連任的台中市長，市民知道我們會堅持到最後一天，守護市民，堅決跟市民站在一起，不會輕易離開，會堅持到最後一秒鐘。

盧秀燕表示，中火布置3部燃氣機組，等於中火現在全部燃煤，一部可以抵2.5至3部機組，中央政府有決心，一定沒有問題，台電國營事業人員他們也難為，台電包括歷任經濟部長，為台灣發展，有乾淨便宜的電，雞尾酒的發電方式，不能偏重哪一個，她說台灣沒有天然資源，現在八成都用火力，其實是很大的危機，對台灣經濟發展打拼。

盧秀燕說，現在的執政黨有他們的神主牌，台電人員每天戰戰兢兢，順我者昌逆我者亡，台電同仁怎麼辦，對意見不一樣的人都要倒楣，現在的辛苦與委屈，奇怪的話都是不得已，他們都是電力專家，如果他們不配合，不說些謊話，這些工務人員怎麼辦。

台電 中火

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