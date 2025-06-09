快訊

財務拉警報？「陶朱隱園」聯貸傳連兩月未繳息 中工回應了

瑞典「環保少女」闖加薩在海上遭以軍攔截 全員被拘留

76歲婦成大旁暴衝闖紅燈釀1死2傷 凌晨10萬元交保死者今相驗

林佳龍夫人廖婉如陪同瓜國總統伉儷參訪 深化台瓜邦誼

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍8日在社群平台發文表示，「外交不僅是國與國之間的互動，更是人與人對價值的認同與連結」。此次瓜地馬拉總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo de León）與第一夫人貝娜多（Lucrecia Peinado）伉儷來台進行國是訪問，外交部也安排具深度與溫度的文化參訪行程，由林佳龍夫人廖婉如女士代表外交部陪同總統伉儷參訪台灣各地，從大稻埕老街、龍山寺、國立故宮博物院、世界宗教博物館、朱銘美術館到法鼓山世界佛教教育園區，讓友邦看見台灣的風景與文化軟實力，也感受台灣的好客與溫暖。

林佳龍說，去年 10 月廖婉如應邀訪問瓜地馬拉期間，與貝娜多建立深厚情誼，這次貝娜多特別安排再訪印象深刻的龍山寺，並在廖婉如陪同下參香祈福，祈願兩國國泰民安、邦誼長存。廟方亦安排志工導覽解說與書法體驗活動，重現去年廖婉如帶著文房四寶赴瓜地馬拉總統官邸揮毫的記憶。兩人並手持龍山寺的香火袋繞香爐三圈過火祈福，貝娜多更將香火袋佩戴在脖子上，十分融入台灣文化。

此外，林佳龍提到，參觀國立故宮博物院時，院長蕭宗煌提及在 30 年前瓜地馬拉國家歷史博物館曾將珍貴馬雅文物運到台灣展出，期待雙方能再度合作，貝娜多當場欣然回應，期盼促成這場充滿意義的文化交流。廖婉如亦陪同貝娜多參觀世界宗教博物館，觀賞《光在萬物》特展，沉浸於藝術與信仰之光當中。

林佳龍表示，阿雷瓦洛總統也在第二天（7 日）加入廖婉如與貝娜多行程，共同造訪大稻埕地區，由林佳龍和廖婉如多年好友、「民藝埕」創辦人周奕成親自接待，並交流台灣文化、社區營造與文創議題，總統伉儷亦親自挑選店內富含在地風格的文創商品作為伴手禮，兩人並沿著迪化街一路體驗中藥材、竹藝品與茄芷袋等在地文創品牌，並開心與民眾互動、揮手致意。

隨後，阿雷瓦洛總統伉儷前往朱銘美術館，在台灣最大的戶外雕塑美術館場域，感受朱銘大師的作品與自然融合的力量。訪賓一行並前往法鼓山世界佛教教育園區，在禪修與藝術間體會台灣多元、包容而深厚的文化底蘊。

「在台灣，外交是一項既辛苦又充滿挑戰的工作。」林佳龍表示，台灣以韌性、良善的特質努力拓展國際空間，也期盼每位訪台的外賓在正式行程之外，能親身體驗台灣的人情與風土，將台灣的美好帶回他們的國家，為台灣發聲。最後，林佳龍感謝廖婉如親自陪伴友邦訪團，並感謝外交部禮賓處在同時間接待多組友邦元首訪團、警政單位協助交通與維安工作，讓訪賓行程圓滿順利，化為台瓜邦誼持續前行的力量。

瓜地馬拉 林佳龍 文創商品

延伸閱讀

雨天備案迎瓜國總統 凌濤：林佳龍稱下雨是祝福 怎自圓其說？

【重磅快評】幹話外交 林佳龍果然是吳釗燮接班人

有雨備不用？淋雨迎馬紹爾總統 凌濤：誰在惡整賴總統

談2758號決議 林佳龍：不能成為北京武統的法理依據

相關新聞

2028年中火無煤 曾文生：沒有可行性 要到2034年才行

非核家園後，中火屢被質疑「火力全開」，立院日前也通過2028年「中火無煤」，台電董事長曾文生今日表示，台電已經在興建一期...

趙少康喊話藍營母雞要護小雞 侯友宜：一定跟立委並肩作戰

大罷免將進入三階投票，中廣董事長趙少康認為，本來就是要「母雞護小雞」，更點名四位藍營首長，如果立委被罷掉，首長與黨內都有...

反對法庭直播！ 台灣司法精神醫學會發聲：激化獵巫情緒與衝突

民眾黨立委黃國昌等人提出法院組織法部分條文修正草案，推動「法庭直播」，不僅法界團體發聲力阻，台灣司法精神醫學會今也發聲明...

綠議員喊話支持參選藍黨主席 侯友宜：不用討論他個人

國民黨主席選舉預計今年9月舉行，今天是新北市議會總質詢第一天，民進黨議員鍾宏仁指出，對於外界提出的各人選，他都不支持，支...

曾文生又提中火無煤要到2034年才行 盧秀燕這樣回應

台電董事長曾文生接受廣播節目專訪時說，中火無煤要到2034年才行，台中市長盧秀燕今天在議會質詢中回應，對無煤中火大家很堅...

林佳龍夫人廖婉如陪同瓜國總統伉儷參訪 深化台瓜邦誼

外交部長林佳龍8日在社群平台發文表示，「外交不僅是國與國之間的互動，更是人與人對價值的認同與連結」。此次瓜地馬拉總統阿雷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。