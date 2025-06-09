林佳龍夫人廖婉如陪同瓜國總統伉儷參訪 深化台瓜邦誼

外交部長林佳龍8日在社群平台發文表示，「外交不僅是國與國之間的互動，更是人與人對價值的認同與連結」。此次瓜地馬拉總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo de León）與第一夫人貝娜多（Lucrecia Peinado）伉儷來台進行國是訪問，外交部也安排具深度與溫度的文化參訪行程，由林佳龍夫人廖婉如女士代表外交部陪同總統伉儷參訪台灣各地，從大稻埕老街、龍山寺、國立故宮博物院、世界宗教博物館、朱銘美術館到法鼓山世界佛教教育園區，讓友邦看見台灣的風景與文化軟實力，也感受台灣的好客與溫暖。

林佳龍說，去年 10 月廖婉如應邀訪問瓜地馬拉期間，與貝娜多建立深厚情誼，這次貝娜多特別安排再訪印象深刻的龍山寺，並在廖婉如陪同下參香祈福，祈願兩國國泰民安、邦誼長存。廟方亦安排志工導覽解說與書法體驗活動，重現去年廖婉如帶著文房四寶赴瓜地馬拉總統官邸揮毫的記憶。兩人並手持龍山寺的香火袋繞香爐三圈過火祈福，貝娜多更將香火袋佩戴在脖子上，十分融入台灣文化。

此外，林佳龍提到，參觀國立故宮博物院時，院長蕭宗煌提及在 30 年前瓜地馬拉國家歷史博物館曾將珍貴馬雅文物運到台灣展出，期待雙方能再度合作，貝娜多當場欣然回應，期盼促成這場充滿意義的文化交流。廖婉如亦陪同貝娜多參觀世界宗教博物館，觀賞《光在萬物》特展，沉浸於藝術與信仰之光當中。

林佳龍表示，阿雷瓦洛總統也在第二天（7 日）加入廖婉如與貝娜多行程，共同造訪大稻埕地區，由林佳龍和廖婉如多年好友、「民藝埕」創辦人周奕成親自接待，並交流台灣文化、社區營造與文創議題，總統伉儷亦親自挑選店內富含在地風格的文創商品作為伴手禮，兩人並沿著迪化街一路體驗中藥材、竹藝品與茄芷袋等在地文創品牌，並開心與民眾互動、揮手致意。

隨後，阿雷瓦洛總統伉儷前往朱銘美術館，在台灣最大的戶外雕塑美術館場域，感受朱銘大師的作品與自然融合的力量。訪賓一行並前往法鼓山世界佛教教育園區，在禪修與藝術間體會台灣多元、包容而深厚的文化底蘊。

「在台灣，外交是一項既辛苦又充滿挑戰的工作。」林佳龍表示，台灣以韌性、良善的特質努力拓展國際空間，也期盼每位訪台的外賓在正式行程之外，能親身體驗台灣的人情與風土，將台灣的美好帶回他們的國家，為台灣發聲。最後，林佳龍感謝廖婉如親自陪伴友邦訪團，並感謝外交部禮賓處在同時間接待多組友邦元首訪團、警政單位協助交通與維安工作，讓訪賓行程圓滿順利，化為台瓜邦誼持續前行的力量。