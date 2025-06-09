反對法庭直播！ 台灣司法精神醫學會發聲：激化獵巫情緒與衝突

民眾黨立委黃國昌等人提出法院組織法部分條文修正草案，推動「法庭直播」，不僅法界團體發聲力阻，台灣司法精神醫學會今也發聲明反對，表示法庭直播會強化刻板印象、潛在犯罪者的模仿效應，更激化社會內部衝突，刺激民眾獵巫情緒。

黃國昌認為司法權是國家權力的一環，應受公眾監督，且7成5民眾支持重大矚目案件法庭直播，而會持續推動。

然而，女法官協會、法官協會、檢察官改革團體「劍青檢改」反對，民間司法改革基金會、婦女新知、台灣刑事法學會等團體也籲緩議，台灣法醫學會、中華民國法醫師公會昨也紛紛表態持反對意見。據悉司法院也會在適當時機表達立場。

台灣司法精神醫學會表示，學會對於諸多法律專業團體、學協會主張「事實審法庭活動公開播送倉促立法，將嚴重影響訴訟參與者權益保障及社會安全，並且無助於發現真實、公平審判，不應貿然採行」一事，表示支持。

台灣司法精神醫學會更以司法精神醫學與司法心理學的角度分析，認為法庭活動公開播送，極可能強化觀看者的刻板印象及偏見，參與者的舞台效應與戲劇化效果，潛在犯罪者的模仿效應，乃至於激化社會內部衝突，刺激民眾獵奇、獵巫及窺探情緒。

學會指出，前述狀態下，極可能無法使鑑定人以客觀循證的科學方法與證據呈現，專業沉靜、說理清晰的專家立場，協助法官、國民法官進行公正裁判，學會主張，事實審法庭活動公開播送一事，應廣納及傾聽各界意見，在利弊得失廣泛討論之前，不應倉促立法。