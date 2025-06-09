快訊

傅崐萁「反罷陸戰」全面啟動 藍綠2026花蓮縣長前哨戰

花蓮海上浮屍案情翻轉！女被2男強押自海堤推入大海 警火速逮人

赴日購物免稅快沒了？日本考慮取消外國遊客優惠、調漲離境稅

聽新聞
0:00 / 0:00

2028年中火無煤 曾文生：沒有可行性 要到2034年才行

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台電董事長曾文生說2028年「中火無煤」不可能。圖／本報資料照片
台電董事長曾文生說2028年「中火無煤」不可能。圖／本報資料照片

非核家園後，中火屢被質疑「火力全開」，立院日前也通過2028年「中火無煤」，台電董事長曾文生今日表示，台電已經在興建一期二部燃氣機組，二期四部機組環評也已經通過，準備要發包興建，「中火無煤」是台電既定的計畫，這不是意願問題，政治決定是表現人民偏好，但基本技術、科學問題也要面對。

曾文生今日接受廣播節目「POP撞新聞」專訪，非核家園後多次被質疑缺電，但中火如果3年內無煤，減少500萬瓩的機組不會有問題，這必須要有根據，「台電從不反對中火無煤，但需要時間把替代機組興建起來。」

曾文生表示，2028年會有2部燃氣機組可以上線，共260萬瓩裝置容量，而中火共10部機組，每部55萬瓩的裝置容量，如果2028年要全關掉，從過去經驗來看，沒有可行性，在環評承諾中則是要2034年才行。

但目前重啟核電的聲浪不小，曾文生表示，核二、三共4部機組，也只共約400萬瓩，目前停役的機組雖都還有同仁在維持妥善度，但如果2028年要重啟，台電不敢打包票，所有的發電方法在抽象討論都很容易，但真正遇到的挑戰是落地，現在全世界沒有完美無缺的發電方式，因此需要人民來做選擇。

「2028年要重啟核電，起碼核二要重啟我是完全不樂觀」，曾文生表示，核二的乾式貯存場正在施工，最快2026年底才能把爐心的燃料棒拿出來，後續的檢驗工作才能繼續做，至少要一年半的時間，屆時已經是2028年。

曾文生也質疑，如果台中市府可以承諾減少用電量，當然可以不用發那麼多電，但這件事情是否能做到？

曾文生更表示，台中電廠的空汙改善成果最明顯，2016年到2024年減排77%，而當初中火的興建規劃是90年代就決定的，不是現在台電同仁的責任，台電被編到「放牛班」，但很努力在減少空汙，請台中市長盧秀燕看到台電的努力上進。

至於台電多次被批評停電、跳電，曾文生則喊冤，不要再說把台電把小動物放出來，這是台電不可承受之重，停跳電次數要全部歸零，社會要付出非常大的代價與費用，希望有理性討論的空間。他也說，日前有新聞報導，台灣生態變好，增加了很多都會平常看不到的鳥獸，台北市都可以看到喜鵲、藍鵲，台電也在嘗試避免鳥獸害。

曾文 台電 中火

延伸閱讀

【重磅快評】台電要恫嚇台中也要先打草稿吧？

中火無照燒煤「沒開罰」合法？台中環保局回擊了

曾文生反駁無照燒煤發電 至今沒被裁罰就是合法的證據

影／ 2028年無煤中火？曾文生：國家電力系統可能癱瘓

相關新聞

2028年中火無煤 曾文生：沒有可行性 要到2034年才行

非核家園後，中火屢被質疑「火力全開」，立院日前也通過2028年「中火無煤」，台電董事長曾文生今日表示，台電已經在興建一期...

傅崐萁「反罷陸戰」全面啟動 藍綠2026花蓮縣長前哨戰

國民黨立委傅崐萁罷免案進入白熱化階段，隨著罷免邁入第二階段，傅陣營近日全面反擊，展現強大的組織動員力，不僅動員反罷免掃街，還印製大量文宣要翻轉輿論。地方政壇人士認為，這場罷免成敗不僅攸關傅個人政治前途，更將成為2026花蓮縣長選舉的前哨戰，牽動藍綠地方實力重新洗牌。

不只林昶佐！藍白批駐外淪酬庸 外交部：符規定

前立委林昶佐獲賴總統任命為駐芬蘭代表掀起討論，藍白齊批民進黨政府用外交使節來酬庸，讓人擔憂未來會在駐在國出狀況，也讓職業...

慶祝第6屆國家海洋日 賴清德：每位台灣人都有海洋DNA

為慶祝第6屆國家海洋日，海洋委員會於今日在高雄港第16、17號碼頭舉行海安12號演習，展現台灣海洋安全韌性，下午在高雄流...

美簽風波未歇 新北議員女兒哈佛行未明朗

美國日前一度頒布針對哈佛大學的簽證限制，引發國際教育界譁然，雖然相關禁令已於6月5日撤銷，但國務院6日晚間又發出新指令，...

政策缺研究與宣導 朝令夕改易惹民怨

近來賴政府多項施政都出現政策推出後轉彎的跡象，包括要求攤商不能摸錢的同時觸碰食物，還有推動全國中正路改名，在在凸顯許多政策在推出前缺乏市場調查、可行性分析，也欠缺宣傳時間，以及揣摩上意的後果。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。