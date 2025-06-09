2028年中火無煤 曾文生：沒有可行性 要到2034年才行

非核家園後，中火屢被質疑「火力全開」，立院日前也通過2028年「中火無煤」，台電董事長曾文生今日表示，台電已經在興建一期二部燃氣機組，二期四部機組環評也已經通過，準備要發包興建，「中火無煤」是台電既定的計畫，這不是意願問題，政治決定是表現人民偏好，但基本技術、科學問題也要面對。

曾文生今日接受廣播節目「POP撞新聞」專訪，非核家園後多次被質疑缺電，但中火如果3年內無煤，減少500萬瓩的機組不會有問題，這必須要有根據，「台電從不反對中火無煤，但需要時間把替代機組興建起來。」

曾文生表示，2028年會有2部燃氣機組可以上線，共260萬瓩裝置容量，而中火共10部機組，每部55萬瓩的裝置容量，如果2028年要全關掉，從過去經驗來看，沒有可行性，在環評承諾中則是要2034年才行。

但目前重啟核電的聲浪不小，曾文生表示，核二、三共4部機組，也只共約400萬瓩，目前停役的機組雖都還有同仁在維持妥善度，但如果2028年要重啟，台電不敢打包票，所有的發電方法在抽象討論都很容易，但真正遇到的挑戰是落地，現在全世界沒有完美無缺的發電方式，因此需要人民來做選擇。

「2028年要重啟核電，起碼核二要重啟我是完全不樂觀」，曾文生表示，核二的乾式貯存場正在施工，最快2026年底才能把爐心的燃料棒拿出來，後續的檢驗工作才能繼續做，至少要一年半的時間，屆時已經是2028年。

曾文生也質疑，如果台中市府可以承諾減少用電量，當然可以不用發那麼多電，但這件事情是否能做到？

曾文生更表示，台中電廠的空汙改善成果最明顯，2016年到2024年減排77%，而當初中火的興建規劃是90年代就決定的，不是現在台電同仁的責任，台電被編到「放牛班」，但很努力在減少空汙，請台中市長盧秀燕看到台電的努力上進。

至於台電多次被批評停電、跳電，曾文生則喊冤，不要再說把台電把小動物放出來，這是台電不可承受之重，停跳電次數要全部歸零，社會要付出非常大的代價與費用，希望有理性討論的空間。他也說，日前有新聞報導，台灣生態變好，增加了很多都會平常看不到的鳥獸，台北市都可以看到喜鵲、藍鵲，台電也在嘗試避免鳥獸害。