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不只林昶佐！藍白批駐外淪酬庸 外交部：符規定

聯合報／ 記者屈彥辰張文馨／台北報導
前立委林昶佐接任駐芬蘭代表，引發議論。圖／聯合報系資料照片
前立委林昶佐接任駐芬蘭代表，引發議論。圖／聯合報系資料照片

前立委林昶佐獲賴總統任命為駐芬蘭代表掀起討論，藍白齊批民進黨政府用外交使節來酬庸，讓人擔憂未來會在駐在國出狀況，也讓職業外交官心寒；而前總統蔡英文執政時期，透過修法放寬並增加任命特任代表及副代表，已改變外交生態。外交部則表示，目前派任符合規定，美加日韓均採多元人力。

除了林昶佐，國民黨立委柯志恩也質疑，獲任命駐瑞士代表的王思為先前不具法定資格出任保訓委員，又獲「酬庸二點○」更上層樓升為特任大使。

柯志恩表示，酬庸、分贓對綠營而言司空見慣，但當前美中角力未歇，台灣外交挑戰仍十分艱鉅，難道找不出資歷專長兼備且孚眾望的大使人選？

國民黨立委林沛祥說，政府內有很多位子，給閒缺可以理解，但用外交使節酬庸，能力、經驗都不足的情況下，讓人擔心未來會「脫箠」。

民眾黨立法院黨團副總召張啓楷表示，民進黨政府二○一八年修改「駐外外交領事人員任用條例」，放寬大使、代表和特任代表的比例限制，讓許多外交駐外代表淪為酬庸，已經打擊許多從基層做起的外交官員士氣，也使外交工作專業性及特殊性被輕忽。

涉外人士表示，林昶佐非特例，特任大使也並非民進黨政府獨有，但前總統馬英九比較重視職業外交官，否則就是從軍方或經濟系統轉任，和賴總統接連派出指揮官大使（駐奧地利代表劉玄詠）和樂團主唱大使（林昶佐）的做法的確不同。

外交官員指出，這些特任官員薪水較高，不需背負年度考績壓力，且外放的館處通常是生活條件較佳的國家，不像職業外交官必須加入ＡＢＣ區域輪調，輪流派駐先進地區和落後地區。

此外，傳現任一名特任館長，雖有駐在國留學經驗，對外交語言掌握卻不夠嫻熟，常需同仁協助。

林昶佐 大使館 外交部

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