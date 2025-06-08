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慶祝第6屆國家海洋日 賴清德：每位台灣人都有海洋DNA

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
為慶祝第6屆國家海洋日，海洋委員會於今日在高雄港第16、17號碼頭舉行海安12號演習，下午在高雄流行音樂中心舉辦「海洋藝文展演」活動，賴清德總統受邀參與。記者劉學聖／攝影
為慶祝第6屆國家海洋日，海洋委員會於今日在高雄港第16、17號碼頭舉行海安12號演習，下午在高雄流行音樂中心舉辦「海洋藝文展演」活動，賴清德總統受邀參與。記者劉學聖／攝影

為慶祝第6屆國家海洋日，海洋委員會於今日在高雄港第16、17號碼頭舉行海安12號演習，展現台灣海洋安全韌性，下午在高雄流行音樂中心舉辦「海洋藝文展演」活動，賴清德總統受邀參與，活動藉由台灣芭蕾舞團、台東尚舞蹈學苑和紙風車劇團帶來一系列海洋戲劇展演，探索海洋的美好，推廣海洋永續及與海共融理念。

賴清德總統今日出席時致詞表示，海洋孕育了我們的文化與生活方式，所以我們要深植海洋意識、團結守護珍貴的藍色國土，藉由「國家海洋日」活動向海洋致敬，更向世界展現臺灣的韌性，「每一位臺灣人，都擁有海洋的DNA」，有著開放包容的胸襟，勇敢堅韌的精神，還有面對挑戰時，團結不屈的信念。

賴清德表示，相信只要發揮海洋子民精神、團結一心，就能夠讓臺灣這艘民主方舟，在湛藍海洋上堅韌航行，讓自由民主的旗幟，在世界的航道上飄揚，感謝每一位海巡同仁、國軍弟兄姊妹，扛起「藍色國土守護者」的重責大任，讓人民安居樂業、國家永續發展，政府會持續強化全社會防衛韌性，共同捍衛國家安全。

為展現台灣在海洋藝文領域的實力，海委會在今日國家海洋日邀請台灣芭蕾舞團、台東尚舞蹈學苑及紙風車劇團，在高雄流行音樂中心海音館推出3場一系列的海洋戲劇展演。台灣芭蕾舞團融合藝術家優席夫老師畫作表演，帶給觀眾豐富的藝文視覺饗宴，台東尚舞蹈學苑則藉由「海洋之聲」海洋保育音樂短劇表演，帶來海洋生態保育的反思，紙風車劇團新創海洋戲劇「海洋幻想曲」傳遞保護海洋永續的核心精神。

海委會主委管碧玲表示，海洋文化與教育是海委會的核心業務，不但可以帶動全民的文化底蘊，更能乘載並傳承海洋對人們帶來的各種感動與啟發。未來，海委會將持續推動臺灣海洋藝文與教育發展，攜手更多臺灣表演團體，創作以海洋為主題的展演，透過各種多元形式的演出及展示，對社會大眾宣傳海洋的重要、偉大及美好。

為慶祝第6屆國家海洋日，海洋委員會於今日在高雄港第16、17號碼頭舉行海安12號演習，下午在高雄流行音樂中心舉辦「海洋藝文展演」活動，賴清德總統受邀參與。記者劉學聖／攝影
為慶祝第6屆國家海洋日，海洋委員會於今日在高雄港第16、17號碼頭舉行海安12號演習，下午在高雄流行音樂中心舉辦「海洋藝文展演」活動，賴清德總統受邀參與。記者劉學聖／攝影
為慶祝第6屆國家海洋日，海洋委員會於今日在高雄港第16、17號碼頭舉行海安12號演習，下午在高雄流行音樂中心舉辦「海洋藝文展演」活動，賴清德總統受邀參與。記者劉學聖／攝影
為慶祝第6屆國家海洋日，海洋委員會於今日在高雄港第16、17號碼頭舉行海安12號演習，下午在高雄流行音樂中心舉辦「海洋藝文展演」活動，賴清德總統受邀參與。記者劉學聖／攝影

高雄流行音樂中心 紙風車 海委會

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