慶祝第6屆國家海洋日 賴清德：每位台灣人都有海洋DNA
為慶祝第6屆國家海洋日，海洋委員會於今日在高雄港第16、17號碼頭舉行海安12號演習，展現台灣海洋安全韌性，下午在高雄流行音樂中心舉辦「海洋藝文展演」活動，賴清德總統受邀參與，活動藉由台灣芭蕾舞團、台東尚舞蹈學苑和紙風車劇團帶來一系列海洋戲劇展演，探索海洋的美好，推廣海洋永續及與海共融理念。
賴清德總統今日出席時致詞表示，海洋孕育了我們的文化與生活方式，所以我們要深植海洋意識、團結守護珍貴的藍色國土，藉由「國家海洋日」活動向海洋致敬，更向世界展現臺灣的韌性，「每一位臺灣人，都擁有海洋的DNA」，有著開放包容的胸襟，勇敢堅韌的精神，還有面對挑戰時，團結不屈的信念。
賴清德表示，相信只要發揮海洋子民精神、團結一心，就能夠讓臺灣這艘民主方舟，在湛藍海洋上堅韌航行，讓自由民主的旗幟，在世界的航道上飄揚，感謝每一位海巡同仁、國軍弟兄姊妹，扛起「藍色國土守護者」的重責大任，讓人民安居樂業、國家永續發展，政府會持續強化全社會防衛韌性，共同捍衛國家安全。
為展現台灣在海洋藝文領域的實力，海委會在今日國家海洋日邀請台灣芭蕾舞團、台東尚舞蹈學苑及紙風車劇團，在高雄流行音樂中心海音館推出3場一系列的海洋戲劇展演。台灣芭蕾舞團融合藝術家優席夫老師畫作表演，帶給觀眾豐富的藝文視覺饗宴，台東尚舞蹈學苑則藉由「海洋之聲」海洋保育音樂短劇表演，帶來海洋生態保育的反思，紙風車劇團新創海洋戲劇「海洋幻想曲」傳遞保護海洋永續的核心精神。
海委會主委管碧玲表示，海洋文化與教育是海委會的核心業務，不但可以帶動全民的文化底蘊，更能乘載並傳承海洋對人們帶來的各種感動與啟發。未來，海委會將持續推動臺灣海洋藝文與教育發展，攜手更多臺灣表演團體，創作以海洋為主題的展演，透過各種多元形式的演出及展示，對社會大眾宣傳海洋的重要、偉大及美好。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言