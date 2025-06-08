快訊

馬斯克曾在白宮對美財長動粗！驚動川普「得知後反應曝」

獨／成大旁闖紅燈猛撞30多車「釀1死2傷」 76歲婦嚇壞稱誤踩油門

慎防淹水...大雷雨轟「3縣市」1小時 最新警戒區出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

美簽風波未歇 新北議員女兒哈佛行未明朗

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
美國哈佛大學。新華社
美國哈佛大學。新華社

美國日前一度頒布針對哈佛大學的簽證限制，引發國際教育界譁然，雖然相關禁令已於6月5日撤銷，但國務院6日晚間又發出新指令，要求駐美大使館與領事館對申請前往哈佛的學生進行額外審查，並納入社交媒體帳號等個人資訊，讓整起事件再度增添變數。

新北市議員林金結對此事件深有感觸。他坦言一直在關心女兒能否順利赴美就讀哈佛，並回憶5月29日美國聯邦法院的開庭結果雖對川普不利，但事後川普與中國國家主席習近平會面後，態度似乎有軟化，政策反覆令家長難以安心，「到底會怎樣還有得吵，這政策真的變來變去，誰也說不準，幾天就變一次。」

林金結表示，目前女兒已返台等候消息，若有機會前往哈佛仍會積極爭取，也坦然看待未來可能的結果，「能去就去，不能去也沒關係。」他也提到，另一位在哥倫比亞大學就讀的大女兒，這次不敢回台灣探親，擔心返回美國時簽證出現問題，「怕掃到颱風尾」。

儘管局勢未明，林金結仍展現一絲樂觀。他認為，聯邦政府與川普間的對立將迫使川普逐步軟化立場，「應該還是可以樂觀看待」。但他也坦言，目前這種不穩定的情況，對所有正在等待美簽的學生和家庭來說，都是極大考驗。

美國 川普 哈佛大學

延伸閱讀

馬斯克舊事被挖出…曾在白宮對美財長動粗！驚動川普「得知後反應曝」

無意修好關係 川普警告馬斯克 若挺民主黨候選人後果嚴重

服軟？馬斯克刪除不少批川貼文 學者：怕危及商業帝國

川普、李在明通話：同盟關係特別 兩人擬在G7或北約峰會會晤

相關新聞

美簽風波未歇 新北議員女兒哈佛行未明朗

美國日前一度頒布針對哈佛大學的簽證限制，引發國際教育界譁然，雖然相關禁令已於6月5日撤銷，但國務院6日晚間又發出新指令，...

政策缺研究與宣導 朝令夕改易惹民怨

近來賴政府多項施政都出現政策推出後轉彎的跡象，包括要求攤商不能摸錢的同時觸碰食物，還有推動全國中正路改名，在在凸顯許多政策在推出前缺乏市場調查、可行性分析，也欠缺宣傳時間，以及揣摩上意的後果。

攤販收錢、雨備、中正路改名 政策常大轉彎

賴政府最近多項政策大轉彎

看川馬決裂熱鬧之餘 背後浮現美國崩塌已進入倒數計時

馬斯克與川普、世界首富與美國總統的互罵，吸引了全球的目光。但吃瓜群眾與一干政客和媒體在驚呼之餘，卻很少人去探討真正的問題。兩人的互懟始於所謂的「大而美法案」，馬斯克稱它荒唐、充滿腐敗且令人作嘔，但這一法案到底可能會將美國帶入什麼境地，真正的討論少之又少。

向在野簡報國安逾半月無下文 國安團隊有更大的盤算

賴清德總統在520就職周年談話中表示，將指示國安團隊著手規畫，向在野黨主席進行重要國安情勢簡報。如今，半個月過去，國安團隊向在野領袖國安簡報卻「悄無聲息」，據了解，就連賴總統也不時在內部提醒要加快腳步；而國安簡報「延宕」其來有自，原來國安團隊有著「更大的盤算」。

蕭副總統：強大的台灣與偉大的美國並不衝突

副總統蕭美琴7日出席「台灣人公共事務會青年培訓營晚宴」表示，台灣正與美國進行貿易談判，希望能就對等關稅等議題達成共識，目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。