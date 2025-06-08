美簽風波未歇 新北議員女兒哈佛行未明朗

美國日前一度頒布針對哈佛大學的簽證限制，引發國際教育界譁然，雖然相關禁令已於6月5日撤銷，但國務院6日晚間又發出新指令，要求駐美大使館與領事館對申請前往哈佛的學生進行額外審查，並納入社交媒體帳號等個人資訊，讓整起事件再度增添變數。

新北市議員林金結對此事件深有感觸。他坦言一直在關心女兒能否順利赴美就讀哈佛，並回憶5月29日美國聯邦法院的開庭結果雖對川普不利，但事後川普與中國國家主席習近平會面後，態度似乎有軟化，政策反覆令家長難以安心，「到底會怎樣還有得吵，這政策真的變來變去，誰也說不準，幾天就變一次。」

林金結表示，目前女兒已返台等候消息，若有機會前往哈佛仍會積極爭取，也坦然看待未來可能的結果，「能去就去，不能去也沒關係。」他也提到，另一位在哥倫比亞大學就讀的大女兒，這次不敢回台灣探親，擔心返回美國時簽證出現問題，「怕掃到颱風尾」。

儘管局勢未明，林金結仍展現一絲樂觀。他認為，聯邦政府與川普間的對立將迫使川普逐步軟化立場，「應該還是可以樂觀看待」。但他也坦言，目前這種不穩定的情況，對所有正在等待美簽的學生和家庭來說，都是極大考驗。