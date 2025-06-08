卓榮泰輪迴說惹議 張嘉郡：懲罰人民終究會被民意反噬

行政院長卓榮泰日前提出預算輪迴說，國民黨立委張嘉郡今天表示，立法院嚴審算是因為國債高築，希望行政院撙節開支，不要債留子孫，沒想到行政院竟然把國家預算當成私房錢，威脅、利誘立法院，意圖作為政治交換的籌碼，顯見心中沒有人民，如此懲罰人民，民意終究會反噬。

卓榮泰昨視察屏東勝利星村表示，今年審查中央總預算時，屏東立委徐富癸及鍾佳濱都支持中央，這樣中央就會支持地方政府；現在很多地方首長到行政院抗議、訴願，也要請他們問問該縣市立委，為什麼當初沒想到這個問題？「這不是報復心態，而是一個輪迴」。

張嘉郡表示，卓榮泰「輪迴說」完全透露出執政黨的思維就是「黨意凌駕民意」，把人民稅收當成執政者的私房錢，把行政資源拿來作為要脅監督單位的籌碼，拿來作為政治交換的工具，這種「順我者昌、逆我者亡」的心態，心中完全沒有人民。

張嘉郡以雲林為例，少了這37億元的補助款，對於孩子的教育補助，對於弱勢的生活支持，對於基層建設的推展，窮不能窮教育，苦不能苦孩子，孩子是國家的未來，弱勢是國家的責任，行政院豈能大刀一砍、雙手一攤，就好像推卸責任、事不關己。

張嘉郡表示，「當家不鬧事」是國家的大幸，政府帶頭製造朝野對立、政黨鬥爭，撕裂台灣人民的互信，受到傷害的首當其衝絕對是國家百姓，最後要收拾的也還是執政當局。

張嘉郡表示，過去一年，台灣面臨重大挑戰，關稅戰的挑戰與衝擊也還方興未艾，但執政黨的製造仇恨卻沒有停止，大罷免也還如火如荼的進行，這樣持續下去對台灣真的好嗎？呼籲卓榮泰一切應以百姓蒼生為念，人民會給掌聲，做出懲罰人民的行為，民意終究會反噬。