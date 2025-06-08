快訊

中職／被界外球打到...受傷悍將小球迷已動完手術 透過球團感謝各界關心

搭北捷手扶梯未靠右被罵「智障」 情侶狂追男理論路人以為搶劫

台南市東區成大校區旁汽車衝撞機車、腳踏車 3人輕重傷

卓榮泰輪迴說惹議 張嘉郡：懲罰人民終究會被民意反噬

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委張嘉郡。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委張嘉郡。圖／聯合報系資料照片

行政院卓榮泰日前提出預算輪迴說，國民黨立委張嘉郡今天表示，立法院嚴審算是因為國債高築，希望行政院撙節開支，不要債留子孫，沒想到行政院竟然把國家預算當成私房錢，威脅、利誘立法院，意圖作為政治交換的籌碼，顯見心中沒有人民，如此懲罰人民，民意終究會反噬。

卓榮泰昨視察屏東勝利星村表示，今年審查中央總預算時，屏東立委徐富癸及鍾佳濱都支持中央，這樣中央就會支持地方政府；現在很多地方首長到行政院抗議、訴願，也要請他們問問該縣市立委，為什麼當初沒想到這個問題？「這不是報復心態，而是一個輪迴」。

張嘉郡表示，卓榮泰「輪迴說」完全透露出執政黨的思維就是「黨意凌駕民意」，把人民稅收當成執政者的私房錢，把行政資源拿來作為要脅監督單位的籌碼，拿來作為政治交換的工具，這種「順我者昌、逆我者亡」的心態，心中完全沒有人民。

張嘉郡以雲林為例，少了這37億元的補助款，對於孩子的教育補助，對於弱勢的生活支持，對於基層建設的推展，窮不能窮教育，苦不能苦孩子，孩子是國家的未來，弱勢是國家的責任，行政院豈能大刀一砍、雙手一攤，就好像推卸責任、事不關己。

張嘉郡表示，「當家不鬧事」是國家的大幸，政府帶頭製造朝野對立、政黨鬥爭，撕裂台灣人民的互信，受到傷害的首當其衝絕對是國家百姓，最後要收拾的也還是執政當局。

張嘉郡表示，過去一年，台灣面臨重大挑戰，關稅戰的挑戰與衝擊也還方興未艾，但執政黨的製造仇恨卻沒有停止，大罷免也還如火如荼的進行，這樣持續下去對台灣真的好嗎？呼籲卓榮泰一切應以百姓蒼生為念，人民會給掌聲，做出懲罰人民的行為，民意終究會反噬。

行政院 張嘉郡 卓榮泰

延伸閱讀

批卓榮泰補助「輪迴」說 張善政：變成藍綠對立工具

卓榮泰政治輪迴說 彰化藍營議員批：不支持我 就沒補助

卓榮泰「挺中央先補助」引柯志恩砲轟：高雄應該一毛不刪

影／張麗善：行政院長報復威脅地方 瘋了吧

相關新聞

卓榮泰輪迴說惹議 張嘉郡：懲罰人民終究會被民意反噬

行政院長卓榮泰日前提出預算輪迴說，國民黨立委張嘉郡今天表示，立法院嚴審算是因為國債高築，希望行政院撙節開支，不要債留子孫...

政策缺研究與宣導 朝令夕改易惹民怨

近來賴政府多項施政都出現政策推出後轉彎的跡象，包括要求攤商不能摸錢的同時觸碰食物，還有推動全國中正路改名，在在凸顯許多政策在推出前缺乏市場調查、可行性分析，也欠缺宣傳時間，以及揣摩上意的後果。

攤販收錢、雨備、中正路改名 政策常大轉彎

賴政府最近多項政策大轉彎

看川馬決裂熱鬧之餘 背後浮現美國崩塌已進入倒數計時

馬斯克與川普、世界首富與美國總統的互罵，吸引了全球的目光。但吃瓜群眾與一干政客和媒體在驚呼之餘，卻很少人去探討真正的問題。兩人的互懟始於所謂的「大而美法案」，馬斯克稱它荒唐、充滿腐敗且令人作嘔，但這一法案到底可能會將美國帶入什麼境地，真正的討論少之又少。

向在野簡報國安逾半月無下文 國安團隊有更大的盤算

賴清德總統在520就職周年談話中表示，將指示國安團隊著手規畫，向在野黨主席進行重要國安情勢簡報。如今，半個月過去，國安團隊向在野領袖國安簡報卻「悄無聲息」，據了解，就連賴總統也不時在內部提醒要加快腳步；而國安簡報「延宕」其來有自，原來國安團隊有著「更大的盤算」。

蕭副總統：強大的台灣與偉大的美國並不衝突

副總統蕭美琴7日出席「台灣人公共事務會青年培訓營晚宴」表示，台灣正與美國進行貿易談判，希望能就對等關稅等議題達成共識，目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。