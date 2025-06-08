政策缺研究與宣導 朝令夕改易惹民怨

近來賴政府多項施政都出現政策推出後轉彎的跡象，包括要求攤商不能摸錢的同時觸碰食物，還有推動全國中正路改名，在在凸顯許多政策在推出前缺乏市場調查、可行性分析，也欠缺宣傳時間，以及揣摩上意的後果。當面臨地方補助款爭議、關稅戰、中火無煤等議題，若也如此草率行事，不只讓民眾無所適從，也不利國家長遠發展。

公告1年無人知

近來食藥署宣告攤商不可先找前再碰食物，違者將依《食安法》開罰6萬到2億元，不料引起攤商大反彈。衛福部長邱泰源雖表示「新制先進入輔導期」食藥署副署長王德原在立法院備詢時表示，相關政策1年前就已經公告。但以輿論反應來說，民眾大多近日才知道此政策，可見缺乏相關宣傳之故。

此外，內政部長劉世芳近日突然表示要推動全台「中正路更名」，並強調推動轉型正義的重要性。但行政院長卓榮泰在遇到反彈卻改口表示，改路名是地方權責，行政院沒有要全面推動，且這也非當前最重要的決策；向來非常強調轉型正義、白色恐怖平反與去蔣化的民進黨政府，竟然會說這種話，可見此政策在內部，恐也沒有太嚴謹的討論。

政策淪為部長表忠？

而總統賴清德在接待馬紹爾群島總統海妮時，冒著大雨在雨中閱兵，卻沒有雨備對案；反觀2天後接待瓜地馬拉總統阿雷瓦洛，同樣是下雨天，閱兵儀式就改在府內舉行；雖然外交部與馬紹爾都緩頰「雨水是上天的祝福」，但明明就有改成室內的選項，為何還要讓兩國元首冒雨在室外閱兵？不只有可能淋濕衣服、感冒，對元首的安全也恐有影響。

總統府與行政部會近日出現這麼多項政策紕漏，顯示內部決策未做好市場調查與可行性分析，也缺乏宣導，加上在引起民怨後還要硬凹，例如改名中正路乍看下，更像是劉世芳的政治表態。結果不僅原本想要達成的目標沒有全面落實，包括輔導政策與暫緩改名都不禁讓人懷疑，為何當初要草草提出？凡此多少影響政府的公信力。

國事如麻 不可輕率

未來賴總統與卓院長還要面臨地方補助款爭議、中華電信憑證遭谷歌撤銷、立法院通過「2028年中火無煤」決議、公家車私用調查、補貼關稅戰的特別條例、636億追加預算，還有大法官與NCC人事、總預算、《財劃法》、《憲訴法》與《選罷法》的釋憲，外有對美關稅談判、兩岸關係等挑戰。國事如麻，倘若政府施政都如此，恐難獲得人民信任，且不符合台灣最佳利益。

令人憂心的是，如今朝野對立、大罷免正如火如荼進行中，各方的仇恨值達到最高點。政府在推動政策前，更應該積極與各方溝通，進行民調、市場調查與可行性分析，並要努力加強政策宣導。否則不只在推動政策時遭受民意反彈，也會給外界「政府施政匆促」的形象，以致「兵敗如山倒」，反而更難爭取民眾對政府的認同。

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