攤販收錢、雨備、中正路改名 政策常大轉彎

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台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
近日賴政府多項施政或作為都有出現大幅轉彎的現象，顯示施政恐欠缺周全思考。（中央社）
近日賴政府多項施政或作為都有出現大幅轉彎的現象，顯示施政恐欠缺周全思考。（中央社）

賴政府最近多項政策大轉彎！包括衛福部重罰攤商禁止摸錢再碰食物，但隨後衛福部長邱泰源卻改口為「無限期輔導」；總統賴清德近日接待馬紹爾總統時雙雙淋雨，外交部長林佳龍雖稱「雨水是上天的祝福」，但隔2天接待瓜地馬拉總統阿雷瓦洛時就改在府內舉行；近日內政部要將全台「中正路」改名，但隨後遭到行政院長卓榮泰撤回。

食藥署4日修正《食品良好衛生規範準則》，攤商不可先找前再碰食物，違者將依《食安法》開罰6萬到2億元，政策一公布引起全台譁然。原本新制公告後就要上路，但因不分藍綠都有立委關注。衛福部長邱泰源隨即改口稱，新制將先進入輔導期，且不設期限，直至攤商能接受為止。

改名非當前大政策

近日內政部長劉世芳也宣布要推動補助全台「中正路更名」，並表示「轉型正義是人權問題、要嚴肅對待，不管是中央還是地方政府，千萬不要偽裝成有錢再推動、沒錢不推動」，引發成篇案牘的反對與抗議，以致2日後，行政院長卓榮泰在行政院會上緩頰說，道路命名或更名是地方政府權責，這也非當前最重要的施政內容。

「行政院並沒有要全盤推動任何計劃，換句話說，這並非當前最重要的施政內容」，卓榮泰同時也強調「希望各界無需進行關於更改路名的實質討論，而是全力關注中央政府總預算解凍之後的執行和推動特別條例，以及未來的特別預算，這才是最重要的任務。」形同直接打臉劉世芳。

直接淋雨並不妥

還有在總統賴清德接待馬紹爾總統海妮時，遇到傾盆大雨，只好在雨中閱兵，卻沒有改為雨備對案，外交部長林佳龍雖然事後在臉書上發文委婉稱，在馬紹爾，「雨水是上天的祝福」，但2日後在接待瓜地馬拉總統阿雷瓦洛時，同樣下大雨的天氣，就立刻改採雨備方案，在總統府敞廳舉行，此舉也引發外界質疑是否上天不再祝福？

雖然海妮事後表示，在馬紹爾群島文化中，重要的場合下雨，是正面的好兆頭。不過，在與瓜地馬拉總統見面的場合，顯示總統府是有能力進行雨備計畫的，也許讓馬紹爾總統在室內進行歡迎儀式、或是在室外有遮擋措施，還是比較符合國際禮儀。

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