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法國國民議會友台小組主席率團訪台 將晉見賴總統

中央社／ 台北8日電

法國國民議會友台小組主席巴緹斯黛今天率團訪台，期間將晉見總統賴清德，也將參訪嘉義亞洲無人機AI創新應用研發中心，深化雙邊各領域實質交流。

外交部上午發布新聞稿指出，法國國民議會友台小組主席巴緹斯黛（Marie-Noëlle Battistel，另譯：帕媞斯黛）應邀於8日至13日率團訪台，訪團成員包括友台小組副主席馬蒂諾（Éric Martineau，另譯：馬堤諾）、外交委員會副主席聖保羅（Laetitia Saint-Paul，另譯：聖珀）、艾勒曼（Marie-José Allemand，另譯：艾勒蒙）議員及若歐（Claudia Rouaux）議員，外交部對此表達誠摯歡迎。

外交部說明，訪團在台期間，將晉見總統賴清德，接受立法院長韓國瑜及外交部長林佳龍款宴。訪團另將拜會行政院政務委員林明昕及經濟部長郭智輝等部會首長，以及參訪嘉義亞洲無人機AI創新應用研發中心，深化台法雙邊關係與各領域實質交流。

外交部表示，巴緹斯黛已連任5屆國民議會議員，多年來積極參與友台小組，今年初當選為友台小組主席，是台灣長期堅實的友人。這次為巴緹斯黛第4次訪台。

議員 法國 外交部

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