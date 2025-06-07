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潘孟安赴美考察 藍委憂：綠拿主權基金當「盤仔」

聯合報／ 記者屈彥辰周佑政蔡晉宇／台北報導
總統府秘書長潘孟安應美國政府邀請，在「阿拉斯加永續能源會議」發表演說。圖／總統府提供
總統府秘書長潘孟安應美國政府邀請，在「阿拉斯加永續能源會議」發表演說。圖／總統府提供

總統府秘書長潘孟安日前出席在美國舉行的阿拉斯加永續能源會議，並與美國官員共同考察當地極地能源基礎建設。國民黨立委賴士葆質疑，賴政府可能要以「主權基金」投資美國極地能源，憂心一旦投資不慎恐成「盤仔」。

賴士葆表示，美國從北極到阿拉斯加之間的天然氣管線基礎建設，這部分共要四百多億美元，美國總統川普想要韓國、日本、與台灣共同出資，我方已經答應，日韓都還在評估當中。

賴士葆質疑，賴總統日前提到要設立主權基金，但主權基金當然就是要投資獲利，如果把這筆錢放在美國的極地能源基礎建設，我方的投資報酬率是怎麼樣，這部分要向國人講清楚。如果是有間公司，我方去投資，這可以評估；如果不是公司，又沒有任何的回報，這就是道地的「盤仔」。

潘孟安昨在臉書表示，出發前賴清德總統交付他一個任務：有效溝通，確保國家利益，為台灣全力以赴。他強調，世界正在改變，台灣就在裡面。面對貿易挑戰與國際局勢動盪，「我們沒有選擇停下腳步，只有迎難而上。」

潘孟安

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