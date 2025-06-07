頒發外交獎學金 林佳龍勉勵獲獎學生發揮所長

外交部長林佳龍今天表示，第48屆外交部外交獎學金頒獎典禮昨天圓滿落幕，他勉勵獲獎學生，無論未來選擇何種職涯，都能實踐「人人都是外交官」的精神，在生活與職場中發揮所長，為台灣的外交貢獻一份心力。

林佳龍今天在臉書發文表示，本屆25位獲得外交獎學金的同學來自台灣大學、政治大學、台灣師範大學、成功大學、中興大學、中正大學與東海大學等校，他並鼓勵獲獎同學，將這份榮譽視為肯定與使命。

林佳龍提到，外交部外交獎學金設立48年來，已有1264名學生獲獎，其中170位成為台灣職業外交官，其他人也在國際組織、媒體、文化領域等領域發揮所長。

在典禮致詞中，林佳龍也與學生分享，儘管台灣長期身處極權主義擴張的第一線，承受中國對台灣國際空間的打壓限制，台灣始終堅守民主、自由、人權與多元價值，並在逆境中綻放堅韌、最動人的玫瑰，贏得國際的尊敬與友誼。

林佳龍進一步引用2024年諾貝爾經濟學獎得主們的研究成果，指出制度、文化與社會資本對國家發展具有深遠影響，這些無形的力量形塑著國家的繁榮，進而影響人民的生活品質。

林佳龍認為，極權體制或許能在短期內「集中力量辦大事」，但長遠來看，掠奪性制度終將導致經濟、政治與社會層面的結構性矛盾。反觀台灣，堅持民主與法治的包容性制度，正穩健鞏固自身在全球民主價值鏈、印太第一島鏈與非紅供應鏈中的關鍵角色，展現不可或缺的戰略價值。

林佳龍也提及總統賴清德提出的「青年百億海外圓夢基金計畫」，由政府出資支持青年赴海外逐夢，不僅拓展國際視野，也將台灣帶向世界。

最後，林佳龍勉勵青年學子們踴躍申請，背起行囊，為自己和國家勇敢出發。