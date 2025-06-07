【重磅快評】賴清德要警察別吃案 先跟陳其邁、監院、 邢泰釗說吧

賴清德總統出席中央警察大學畢業典禮，還以警大校訓「誠」，盼畢業生將來當人民保母別用吃案方式解決問題，基層警員對此嗤之以鼻。賴清德的「別吃案」的要求，該先提醒高雄市長陳其邁、監察院、檢察總長邢泰釗等人吧。

高雄市長陳其邁於2023年8月的治安會報中曾說「高雄零槍擊」，自誇是六都最優，但這一謊言卻在今年二月被高雄地方法院一紙判決戳破。

從判決書內容看，2023年3月，也就是在陳其邁會報前5個月，高雄市區內就有兩名男子因行車糾紛，一名男子直接開槍射向對方腳踝後駕車離去，中槍男子也向三民一警分局報案，後來因法院判開槍男子7年徒刑，案情被揭露後。才戳破陳其邁口中「高雄零槍擊」的虛假謊言。

零槍擊的吃案謊言，最後當然是由基層警方扛下來，宣稱是疏失所致，強調因案發後專注於辦案，未即時通報，將從嚴追究相關各級幹部督導疏失的行政責任。

但高雄吃案的例子並不光是槍擊案，還包括高雄交通死亡事故，以獨樹一格的統計方式，光是去年上半年就少報28件死亡事故。即使延後報或短報，但從交通部統計數據，去年全國交通事故死亡人數中，高雄310死仍是全台最高。

高雄市警察局交通大隊雖解釋是因有關A1交通事故(24小時內死亡)的車禍死因有各種狀況，包括心肌梗塞、自身疾病等，但這理由在各縣市的交通事故都有會遇到，豈是延遲通報的藉口？說穿了，基層心知肚明，就是不要讓首長看到數字太難看，甚至讓首長有可以誇耀治安良好、甩脫行人地獄惡名等。

賴總統以警察大學的校訓「誠」勉勵畢業生，還強調，不能用吃案方式解決問題，不僅對治安改善沒有幫助，反而會貽誤任務，也沒辦法完成人民的託付。這句話，是否也該提醒陳其邁市長？

賴總統另外該提醒別吃案的就是監察院跟檢察總長邢泰釗了，監委對於綠營官員被告發的案子，有多少不了了之？前勞動部長許銘春被控挪用公帑辦個人演唱會的案子，監察院剛請辭秘書長的李俊俋，立委期間的助理費案，檢方分案兩年多來又進行了什麼調查？行政院前發言人陳宗彥13年前在台南被檢方監聽到涉嫌接受業者性招待的案子，又是怎麼被吃案吃掉？桃園市前市長鄭文燦被控收賄案，七、八年來又是如何被吃案遮蓋的？

號稱講究清廉的賴清德，告誡即將到各地擔任人民保母的警大畢業生不要吃案，至少得先要求綠營高官、地方父母官以身作則吧。