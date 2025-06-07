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台灣與泛美發展基金會簽合作協定 協助加勒比海3友邦

中央社／ 台北7日電

外交部今天指出，為善用國際多邊機制推動「榮邦」政策，駐美代表俞大㵢6日在美國華府與隸屬於美洲國家組織的「泛美發展基金會」簽署合作協定，將共同協助強化台灣在加勒比海地區3友邦的STEM教育及發展永續觀光。

外交部指出，台灣將與隸屬於「美洲國家組織」（Organization of American States, OAS）的「泛美發展基金會」（Pan American Development Foundation,PADF）合作，在聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁等3友邦辦理「透過青年賦權及STEM教育強化加勒比海地區永續觀光計畫」（EcoYouth Ventures: Enhancing Sustainable Tourism inthe Caribbean through Youth Empowerment and STEMEducation）。

外交部表示，簽約儀式6日在PADF華府總部舉行，駐美國代表俞大㵢與PADF執行長泰勒（Katie Taylor）分別代表雙方簽署，本次計畫將分兩年執行，預計嘉惠1500名當地學子，有助彰顯台灣對加海地區友邦繁榮發展的堅定承諾及決心。

俞大㵢致詞表示，教育是國家發展的根本，觀光為「三聖友邦」經濟支柱，台灣希望透過這項計畫協助強化三聖友邦的科技、工程及數學（STEM）教育，以促進當地永續觀光的發展進而振興經濟。

泰勒致詞時說，感謝台灣政府長期與PADF在拉美及加海地區合作，有效改善當地人民福祉，並期待透過此計畫提升三聖青年教育水準，以促進就業並強化觀光永續發展。

外交部說明，簽約儀式當天，聖文森及格瑞那丁駐OAS兼駐美國大使吉克瑞斯特（Lou-Anne GayleneGilchrist）、聖露西亞駐OAS代表團兼駐美國大使館公使史蒂芬（Shirnaya Valin Stephen）、聖克里斯多福及尼維斯駐OAS代表團兼駐美國大使館參事賽孟茲（Shanelle Simmonds），以及台灣駐聖文森及格瑞那丁大使范惠君、駐聖露西亞大使蘇瑩君與駐聖克里斯多福及尼維斯大使館代館首席秘書鍾賢玉等人，均視訊觀禮並致詞。

外交部表示，PADF由OAS於1962年成立，總部設於美國華府，宗旨為協助拉丁美洲及加勒比海地區國家改善人民生活、強化因應天災的韌性，以及促進人權正義與永續發展，台灣與PADF自2012年建立合作關係以來，在拉美及加海地區推動多項計畫，包括災害防治與重建、基礎建設發展、能力建構及婦女賦權等，成效良好。

美國 外交部 加勒比海地區

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