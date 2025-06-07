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影／許淑華、黃國昌同台 砲轟賴清德政治追殺讓人害怕

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長許淑華參加民眾黨南投縣黨部主委交接，痛批民進黨政治追殺，藍白更要合作，確保國家安定。圖／民眾提供
南投縣長許淑華參加民眾黨南投縣黨部主委交接，痛批民進黨政治追殺，藍白更要合作，確保國家安定。圖／民眾提供

南投縣長許淑華今天和民眾黨主席黃國昌同台，參加民眾黨南投縣黨部主委交接，她說，總統賴清德上任一年來對在野黨展開政治追殺，包括對柯文哲毫無證據的司法羈押、對國民黨立委發動大罷免，讓人感到害怕。

許淑華說，最近很多縣市長都很忙，因為一半性補助款被刪除，南投縣就被刪除35億元。她感謝黃國昌第一時間聲援地方，要求行政院堅持依法撥款，不容行政院恣意刪減。

她並肯定「財劃法」修法，這是藍白合作的重要成果，讓南投明年可望取得逾138億元補助預算，「如果沒有國民黨和民眾黨合作，哪來的這筆錢？」

許淑華也強調，政黨間的想法意見不一定都一致，但黨內各種不同的意見，現在都要放下，「這些對我們來講都是小吵小鬧，因為我們國家還有更重要的事情」。

許淑華點名賴清德，「上任一年多來，對所有的在野黨，不管是說追殺也好，還是手段處理也好，都讓我們覺得非常害怕。」她以民眾黨前主席柯文哲為例指出，「沒有證據、沒有理由的、無上限的羈押」，令人難以接受；現在又對國民黨所有區域立委發動大惡罷。

許淑華強調，現在小吵小鬧全部都要放下，因為我們有更重要的目標要推動，希望國家更加的安定。她謝謝民眾黨，在國民黨於立法院沒有過半席次的時候，在很多的議題都願意跟國民黨一起共同合作。未來民眾黨在南投縣，不管在各種的議題的合作或是活動，她也會全力支持。

南投縣長許淑華（左一）和民眾黨主席黃國昌（右一）同台，批評賴清德對在野黨政治追殺，藍白更要合作，讓國家安定。圖／民眾提供
南投縣長許淑華（左一）和民眾黨主席黃國昌（右一）同台，批評賴清德對在野黨政治追殺，藍白更要合作，讓國家安定。圖／民眾提供

黃國昌 許淑華 民眾黨

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