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中正路改名、刪地方補助引批評 反成藍營大罷免反擊點

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民進黨政府推中正路改名、統刪地方一般性補助，均引民眾不滿，也令國民黨找到反擊點。圖為台北市長蔣萬安日前帶領八縣市首長副首長或代表親赴行政院提出訴願。圖／聯合報系資料照片
民進黨政府推中正路改名、統刪地方一般性補助，均引民眾不滿，也令國民黨找到反擊點。圖為台北市長蔣萬安日前帶領八縣市首長副首長或代表親赴行政院提出訴願。圖／聯合報系資料照片

民進黨政府推中正路改名、統刪地方一般性補助，均引民眾不滿。逢大罷免進入白熱化階段，民進黨接連下錯「兩步棋」，也令國民黨找到反擊點。國民黨立委賴士葆強調會做好監督角色；國民黨文傳會副主委柳采葳說，會把中正路改名、刪地方補助作為凸顯民進黨意識形態作祟的例子。

民進黨政府連續兩項舉措包括內政部力推全台中正路改名，行政院統刪636億牽涉教育、社福等的地方一般性補助款，均讓民眾不滿。逢大罷免時期，行政院長卓榮泰見改路名的「風向不對」，趕忙改口說行政院沒有要全盤推動任何計畫，這非當前最重要的施政內容。

賴士葆說，仍然扮演好監督的在野黨角色，中正路改名就是莫名其妙，政府哭窮，怎麼會有錢改路名？這都是放著正事不做，老百姓無法接受，在野黨積極反映社會不滿的聲音。他談到修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」一事，他說既然是辦法，會想辦法改成審查，還是要在立法院通過，不能便宜行事，用行政命令改。

賴士葆表示，政院統刪636億補助，在地方聽到不少反對，對老的、小的、身心障礙的都有很大的傷害，因為把相關的補助、津貼都砍掉，「我們當然不爽」。

柳采葳表示，中正路改名現在民進黨大轉彎，可看出民進黨內部對於中正路改名議題，想蹭又擔心後座力的心態，也凸顯想要操作卻失敗。民進黨原本就是想要用中正路的議題操作族群對立，把不同意的人再度抹紅或是貼上中共同路人標籤。網路上看起來，民進黨雖然有些側翼很努力操作中正路的問題，但都沒有發揮太好的效果，帶不動風向，才讓行政院長卓榮泰踩了煞車。

柳采葳說，刪除地方補助款636億就是想報復，凸顯藍白刪預算，但操作手法很失敗，因為這些都是法定預算，一定是專款專項專用，受到影響的項目都是人民能實際明顯感受到的，像是好孕專車、清寒營養午餐、國中小及高中的冷氣修繕補助等，民進黨以為地方政府會埋單，但因太離譜，地方政府完全不埋單，也讓人民實際感受到荒謬。

柳采葳舉例，像是消防弟兄有反映，消防車或打火的設備可能無法換新，本來第一線的裝備就短缺。義消、義警的實際補助也會受到影響。她表示，會把中正路改名跟刪除地方補助款，作為凸顯民進黨意識形態作祟的例子。

有地方人士說，一般民眾對路名到底是掛中正路、中山路、經國路其實根本無感，貿然改名只是增加困擾，用路人都要重記路名，找民眾麻煩，在地方聽到不少民眾大罵「政府無聊」。636億統刪下去，民眾需要補助時申請不到，這也會引發反彈。本來綠營緊抓藍白在立法院的表現，把一些藍白立委罵人片段擷取下來傳播出去，造成部分非綠民眾對藍白觀感不佳，有助大罷免，那現在綠營自己走錯路，還動到民眾的「蛋糕」，這就是藍營回防的機會。

大罷免 中正路

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