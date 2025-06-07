中正路改名、刪地方補助引批評 反成藍營大罷免反擊點

民進黨政府推中正路改名、統刪地方一般性補助，均引民眾不滿。逢大罷免進入白熱化階段，民進黨接連下錯「兩步棋」，也令國民黨找到反擊點。國民黨立委賴士葆強調會做好監督角色；國民黨文傳會副主委柳采葳說，會把中正路改名、刪地方補助作為凸顯民進黨意識形態作祟的例子。

民進黨政府連續兩項舉措包括內政部力推全台中正路改名，行政院統刪636億牽涉教育、社福等的地方一般性補助款，均讓民眾不滿。逢大罷免時期，行政院長卓榮泰見改路名的「風向不對」，趕忙改口說行政院沒有要全盤推動任何計畫，這非當前最重要的施政內容。

賴士葆說，仍然扮演好監督的在野黨角色，中正路改名就是莫名其妙，政府哭窮，怎麼會有錢改路名？這都是放著正事不做，老百姓無法接受，在野黨積極反映社會不滿的聲音。他談到修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」一事，他說既然是辦法，會想辦法改成審查，還是要在立法院通過，不能便宜行事，用行政命令改。

賴士葆表示，政院統刪636億補助，在地方聽到不少反對，對老的、小的、身心障礙的都有很大的傷害，因為把相關的補助、津貼都砍掉，「我們當然不爽」。

柳采葳表示，中正路改名現在民進黨大轉彎，可看出民進黨內部對於中正路改名議題，想蹭又擔心後座力的心態，也凸顯想要操作卻失敗。民進黨原本就是想要用中正路的議題操作族群對立，把不同意的人再度抹紅或是貼上中共同路人標籤。網路上看起來，民進黨雖然有些側翼很努力操作中正路的問題，但都沒有發揮太好的效果，帶不動風向，才讓行政院長卓榮泰踩了煞車。

柳采葳說，刪除地方補助款636億就是想報復，凸顯藍白刪預算，但操作手法很失敗，因為這些都是法定預算，一定是專款專項專用，受到影響的項目都是人民能實際明顯感受到的，像是好孕專車、清寒營養午餐、國中小及高中的冷氣修繕補助等，民進黨以為地方政府會埋單，但因太離譜，地方政府完全不埋單，也讓人民實際感受到荒謬。

柳采葳舉例，像是消防弟兄有反映，消防車或打火的設備可能無法換新，本來第一線的裝備就短缺。義消、義警的實際補助也會受到影響。她表示，會把中正路改名跟刪除地方補助款，作為凸顯民進黨意識形態作祟的例子。

有地方人士說，一般民眾對路名到底是掛中正路、中山路、經國路其實根本無感，貿然改名只是增加困擾，用路人都要重記路名，找民眾麻煩，在地方聽到不少民眾大罵「政府無聊」。636億統刪下去，民眾需要補助時申請不到，這也會引發反彈。本來綠營緊抓藍白在立法院的表現，把一些藍白立委罵人片段擷取下來傳播出去，造成部分非綠民眾對藍白觀感不佳，有助大罷免，那現在綠營自己走錯路，還動到民眾的「蛋糕」，這就是藍營回防的機會。