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潘孟安赴美會多位閣員 王定宇：實質影響貿易談判

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
總統府秘書長潘孟安應美國政府邀請，在「阿拉斯加永續能源會議」發表演說。圖／總統府提供
總統府秘書長潘孟安應美國政府邀請，在「阿拉斯加永續能源會議」發表演說。圖／總統府提供

美國對等關稅90天寬限期將至，賴清德總統近日派總統府秘書長潘孟安率團前往阿拉斯加訪問，也會見多位美國內閣成員。民進黨立委王定宇表示，美方高調見面並定位為政府對政府官方互訪，這除了是外交上成績，也具備對關稅貿易談判實質影響。

王定宇指出，賴總統早就宣布，基於能源安全以及降低台美的貿易赤字，一面要遊說美國把我國軍事採購列為貿易的額度，另外一面也配合台積電及國內的重要廠商以台灣為中心，同步加大對美國投資，另一個降低貿易赤字的重要方法，則是能源採購，而阿拉斯加正是能源主要出口地之一。

王定宇說，90天的關稅暫緩期將屆，川普對全球關稅的態度即將揭曉，希望能夠達到對台灣最有利的目標，這是全民的期待，目前台灣政府所採取的策略，在全球專家的研判上都是正確方向，應保持審慎樂觀，樂見最後結果。

貿易赤字 美國 王定宇

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