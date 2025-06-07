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影／不要講「用肺發電」？盧秀燕連嗆3次 彭啓明說話了
立院通過2028無煤中火，台中市長盧秀燕日前在答詢時，指環境部長彭啓明叫大家不要講「用肺發電」，她連說3次「用肺發電」，怒嗆中央無能。對此，彭啓明今受訪說，過去這一陣子，空氣品質沒有任何改變，環境部會密切注意，注意國人健康，一定會幫國人把關，請國人放心。
立法院會6月3日通過藍白提案「2028無煤中火」主決議，盧秀燕隔天在市議會答詢時，強調「呼吸健康空氣是基本人權」，並火力四射，是指彭啓明叫大家不要講「用肺發電」，她偏偏要講，並連說3次「用肺發電」，怒嗆中央無能。
彭啟明今天上午11時參與台中文心森林公園登場的「2025世界環境日『減塑生活』親子園遊會」活動，他在受訪時，針對盧秀燕連嗆3次「用肺發電」一事說，環境部的工作就是把所有工廠的汙染、各種煙囪汙染，都即時傳到環境部的手機，環境部會密集監控，特別是環境部會密集監控所有所在地的空氣品質。
彭啓明指出，過去這一陣子，天氣狀況比較好，也有下雨，所以空氣品質沒有任何改變，環境部會密切注意，保障所有國人的健康安全。不過，還有很多汙染源，環境部會一起來關注，所以守護環境是環境部的決心，所以環境部一定會注意國人健康，減少各種可能會造成國家汙染的量，一定會幫國人把關，請國人放心。
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