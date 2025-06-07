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綠營側翼就是要拉下盧秀燕 醫曝台中意外死亡數據低於高雄台南

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
日前，一名女子深夜站在商場頂樓外牆，讓民眾虛驚一場，後由警消勸下送醫。圖/聯合報系照片 記者曾健祐／攝影
日前，一名女子深夜站在商場頂樓外牆，讓民眾虛驚一場，後由警消勸下送醫。圖/聯合報系照片 記者曾健祐／攝影

有搖滾樂團在台中開唱，半途樂手說台中最近跳樓，還牽扯到台中市長盧秀燕，影片已下架，但精神科醫師沈政男說，「亂扯一通」台中意外與自殺新聞的網路貼文這幾個月甚囂塵上，百分之百就是政治操作「目的就是為了拉下市長盧秀燕」影響她選二〇二八。

沈政男說，事實上，台中市2024年的意外死亡人數，以人口平均來說，明顯低於台南與高雄，也低於全國平均，自殺人數也是如此。這是台中市政府最近做出的報告，或許是出於對網路謠言的澄清。

沈政男說，這樣的報告出來，一些綠營側翼，甚至是自稱醫療背景的匿名粉專，還看不懂，然後自己弄一個表格說，喔，西屯區跳樓人數比較高，有鬼！

實在是，啊你有去查看看西屯區人口多少嗎？以人口平均來說，與其他台中行政區根本沒有差別。

沈政男說，那些專打藍白所謂的醫療網紅，本質上就是綠營網棍，每天在網路上興風作浪，好像關心政治，其實，很糟糕的，就為了衝流量，是一種相當自私的行為。

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盧秀燕 沈政男

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