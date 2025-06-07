快訊

范瑋琪「歌手2025」遭淘汰後 IG洩心聲：人生不需每天閃閃發光

影／婦墜80米深崖撐10天...家屬喊「老天有眼」專家稱奇蹟：雨水救命

中職／李珠珢拒絕公開被求婚！婚後想在釜山當農夫

主計處發函改縣市補助辦法 藍委：依法審查 不改就廢止

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報資料照
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報資料照

行政院統刪地方政府補助款25%後，主計總處又發函徵詢各地方政府修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」的意見。國民黨立委許宇甄今批主計長陳淑姿是為虎作倀的「算計長」，突襲修補助辦法導致地方自治崩壞，國民黨立院黨團會依據「立法院職權行使法」規定行使審查權，會要求主計總處更正此違法命令，不同意更正就會廢止該修正草案。

許宇甄表示，台灣正處於內外交迫的關鍵時刻，對外有美國對台出口加徵關稅，賴清德政府卻毫無對等談判策略，僅知一味附和、跪舔美國指令；對內則是以中央集權之名，對地方政府展開地方補助款的財政圍剿戰，先是刪減要給地方政府的一般性補助款636億元，現在行政院主計總處在未經充分討論的情況下，突襲提出修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，還限期地方政府3日內回覆。主計總處以「技術性調整」為名，扭曲民主程序，對地方政府連番突襲，就是要摧毀地方財政自主權，重新打造中央集錢又集權的荒謬制度。

許宇甄批評，賴清德政府一再的將地方補助款做為政治權謀工具，將使地方政府失去財政預算的可預見性，更會讓中央與地方失去政治信任的連結；賴政府將人民的「救命錢」當作政治籌碼的舉動，彰顯賴政府圖謀集權又自私自利的一面，主計長不僅沒有勸阻，還為虎作倀配合賴清德提出修法算計地方政府，主計長應該改官銜為算計長。

許宇甄指出，過去也有修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，程序上應先召集地方政府、學者專家共同討論，徵求地方意見，這次卻違反常態，主計總處自擬修正問字，函文地方限期3天回覆，各縣市主計與財政單位「人仰馬翻」，地方政府像國民黨團反應，草案內容模糊、缺乏計算公式，未來會造成龐大分配爭議。

許宇甄認為，主計總處修正補辦法已違背「中央法規標準法」要求的「先徵詢、後公告，並即送立法院備查」的基本原則。主計總處企圖將對地方政府補助項目抽象化，將原本明確列舉的「教育、社福、基礎建設」刪改為「經常性、普及性、維運性質、財政均衡等模糊原則」，讓中央政府可隨意詮釋補助範圍，收回地方財源之餘，再以「計畫型補助款」綁死地方，未來可以對縣市政府補助進行差別待遇，民進黨可以多拿，其他人少拿甚至不給。

許宇甄表示，主計總處應是維護國家財政中立、客觀與透明的機關，如今卻淪為民進黨的政治工具，新辦法若修正通過，未來中央要獎勵民進黨執政縣市、懲罰國民黨執政縣市皆在賴清德的一念之間，若讓這個違法濫權的補助辦法通過，地方政府的預算自主權將蕩然無存，賴清德未來可以為所欲為，以補助預算當作威脅武器，要地方政府就範，這是在替2028選舉做準備，集錢又集權的心態非常可惡。

許宇甄強調，賴政府應立即停止違法修法，尊重法律與民意，並與地方政府真正對話、協商。立法院為防堵賴清德政府逾越法治疆界，會善盡監督職責。國民黨團會依據立法院職權行使法規定行使審查權，會要求主計總處更正此違法命令，若不同意更正就會廢止該修正草案，以維護地方自治權利，守護台灣民主價值。

賴清德 許宇甄 主計總處

延伸閱讀

軍人優先登機 賴清德：政策看似平凡卻提升官兵榮譽感

幕後／賴清德指示潘孟安赴美 背後與對等關稅有關

警大畢典賴清德喊「不要吃案」 基層警「嗤之以鼻」

二度出席警大畢業典禮 賴清德以「誠」勉勵警察勿吃案

相關新聞

在野如何聯合拚倒閣？綠委提解方：藍承諾給白4席不分區

立法院會昨上午朝野協商，決定處理軍人加薪相關法案，下午卻因民眾黨不支持變卦，外界關注藍白是否矛盾漸起。民進黨立委鍾佳濱表...

罷免民進黨「雙吳」今送件 若達不到這些要件可能被退

罷免綠委吳思瑤二階連署書已達法定門檻逾2.6萬份，罷團「地動刪瑤」預計下午1時送件至台北市選舉委員會；中正萬華罷免吳沛憶...

影／黃國昌大喊軍人加薪 基層官兵加給應調高至2萬5

立法院正審議「軍人待遇條例」修正案，民眾黨主席黃國昌今天表示，民眾黨對軍人加薪「百分之百支持」，並具體建議，志願役基層士...

主計處發函改縣市補助辦法 藍委：依法審查 不改就廢止

行政院統刪地方政府補助款25%後，主計總處又發函徵詢各地方政府修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」的意見。國民黨立...

李靚蕾推「兒童工作證」附議近9千 衛福部：已研議修法

兒少性侵害案件層出不窮，藝人王力宏前妻李靚蕾在「公共政策網路參與平台」提案，參考澳洲建立「兒童工作證」制度，這項提議成案...

憂嬰幼兒飲食如廁影像外流 反對托育監管雲上傳連署速達標

剴剴案後，中央加速推動「兒童托育專法」立法，要讓托嬰中心即時上傳監視影像，卻引發質疑。中華孕嬰童教保聯合總會在「公共政策...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。