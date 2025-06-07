憂嬰幼兒飲食如廁影像外流 反對托育監管雲上傳連署速達標

剴剴案後，中央加速推動「兒童托育專法」立法，要讓托嬰中心即時上傳監視影像，卻引發質疑。中華孕嬰童教保聯合總會在「公共政策網路參與平台」連署倡議反對托育監管雲上傳，並公布全國托嬰機構家長無記名調查，指出多數家長憂資安問題。目前已過5000連署成案門檻，衛福部社家署須於7月9日前具體回應。

孕嬰童總會提案「反對托育監管雲上傳」在4月23日獲檢核通過後，目前已累積5265個附議，迅速達到成案門檻。

孕嬰童總會表示，嬰幼兒在托嬰中心或幼兒園生活，多數都是群體性活動，家長查看監視影像，在自然情況下，孩子飲食、如廁、睡眠等所有日常及隱私，無所遮掩的被暴露。對於某家長疑慮想看嬰幼兒影像，卻無法保護其他更多共同活動孩子的影音，勢必使兒童隱私保護變得更加複雜。

孕嬰童總會更舉例，衛生福利部中央健康保險署2023年曾發生從內部系統偷查民眾健保個資，依違反「國家情報工作法」10萬交保，政府防弊設計及機制太弱，且資安管理維護人力及技術均未到位，台灣的資安專責人員缺口超過900人，無力妥善管理監管雲。

孕嬰童總會指出，衛福部擬設托育專法，迫使托嬰中心上傳嬰幼兒影音至雲端，以供極少數以炒作兒安為個人亮點的民意代表、有疑慮的家長等索資調閱。但多數托嬰中心家長希望孩子能建立信任及安全感，而非監視下的托育不自在，今年3月5日他們調查全國托嬰機構家長意見，結果顯示目前家有托嬰階段的家長，對監管雲的管控持反對意見。

該調查雖僅針對9個縣市調查，但結果顯示第一名縣市桃園擔心監管雲資安比例為98%；其次為基隆跟彰化擔心資安比例為88％；第三為新北及台南的84%，而北市擔心比例為60%、不擔心比例為40%。

孕嬰童總會表示，多數民眾以為反對監管雲成立，是托育人員擔心不良托育行為被發現，但從2020年至今，沒有任何托育行為不被監視，托育人員無奈在監視下服務達5年，政府漠視托嬰服務體系就業的心理安全，僅以極少數機構的不當對待個案，預設全國托育人員虐待嬰幼兒的立場。政府自詡0到6歲國家一起養，但卻不與家長及托育人員共商，如何共好共安共養，實是匪夷所思的口號性兒安思維、口水化的育兒政策。

孕嬰童總會提三點建議，包括建立托嬰中心的內控及自我監督，取代監管雲的管控機制；建立分級分類托育品質管理機制，協助釐清處理爭議事件；降低父母滯留於職場的工作時間，增強親子連結正向關係。